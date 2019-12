Charlize Theron da detalles sobre la noche en que su madre mató a su padre

Que la madre de Charlize Theron mató a su padre, Charles Theron, una noche de 1991 en defensa propia es un hecho conocido del que la actriz afirma no avergonzarse, pero tampoco se ha prodigado en hablar de él. Ahora la intérprete de Bombshell, de 44 años, se ha abierto sobre este incidente trágico de su vida en una conversación en la cadena estadounidense Nacional Public Radio (NPR).

Theron ha contado que los acontecimientos se sucedieron una noche de junio de 1991 cuando ella tenía 15 años y se encontraba en casa junto a su madre, Gerda. "Mi padre estaba tan borracho que no se entendía cómo pudo caminar cuando entró en casa con una pistola", relató la actriz. "Mi madre y yo estábamos en una habitación, apoyadas contra la puerta que él estaba tratando de empujar. Así nos encontrábamos cuando él debió retroceder un paso hacia atrás y disparó tres veces atravesando la puerta. Ninguna de las balas nos alcanzó, lo cual es un milagro", explicó Charlize Theron.

Gerda, su madre, disparó y la actriz habla sobre lo que ese momento significó: "Ella puso fin a la amenaza, fue en defensa propia". La intérprete, que describió a su padre como "un hombre muy enfermo" al que recuerda "alcohólico" durante toda su vida, afirma durante la charla que no siente "vergüenza al hablar sobre este suceso: "Creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en este tipo de situaciones. Para mí esta historia siempre la he relacionado con lo que significa crecer con adictos y lo que eso le provoca a una persona".

"Solo le conocía de una manera: alcohólico", recuerda Theron. "Fue una situación desesperada y nuestra familia estaba atrapada en ella. Lo imprevisible que es vivir diariamente con un adicto es algo que queda dentro de ti para el resto de tu vida, más que el hecho concreto que sucedió una noche". Pero reconoce que también ese momento impactó en ella para siempre: "Este tipo de violencia que ocurre dentro de la familia es algo que comparto con mucha gente".

Aunque vive sin sentir que tiene que esconder la situación que experimentó aquel día y los años que la precedieron, no oculta que aquello marcó un antes y un después para ellos. "Creo que nuestra familia era absolutamente poco sana", reflexiona la actriz en la conversación con NPR. "Todo eso nos asustó y por supuesto que desearía que lo que sucedió aquella noche no hubiera ocurrido. Pero desafortunadamente es lo que pasa cuando no se llega a la raíz de este tipo de problemas".

Charlize Theron ha hablado en muchas ocasiones de la admiración que siente por su madre, Gerda, y de que ella fue quien la hizo una mujer valiente. "Ella ha sido quien siempre me ha dicho que fuera valiente, no sé quién podría haber llegado a ser sin ella y sin sus palabras. Es una inspiración en mi vida", afirmó en una entrevista.

La normalidad con la que trata este tema no siempre ha sido la misma, a pesar de que su madre fue absuelta de todos los cargos al considerarse que había actuado en defensa propia. Pese a ello la actriz reconoce que durante años ocultó lo que había ocurrido aquella noche: "Decía que mi padre había muerto en un accidente de tráfico. No quería decírselo a nadie. ¿Quién quiere contar esa historia?", confesó en 2017 durante una entrevista en el programa de Howard Stern.