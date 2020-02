Pelé se recluye en casa avergonzado de sus problemas de movilidad

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, sufre una "cierta depresión" debido a sus problemas de movilidad. Así lo ha contado su hijo Edson Cholbi Nascimento, exportero brasileño en una entrevista con el portal Globoesporte. A la leyenda del fútbol, que ahora tiene 79 años, le cuesta caminar y necesita la ayuda de un andador. Pero a este problema se le suma que se encuentra recluido en su vivienda: "Está avergonzado, no quiere salir, exponerse, estar en la calle. No hace prácticamente nada por salir de casa. Es muy tímido".

Para su hijo es muy impactante ver a su padre en esta situación: "Imagínate. Él es el rey. Siempre ha sido una figura tan importante y hoy ya no puede caminar bien". A lo que añade que la actitud de su padre no ayuda en su recuperación: "Es muy tímido, está avergonzado, no quiere salir a la calle. Vive recluido".

Durante los últimos años, Pelé ha tenido problemas relacionados con el aparato urinario, le extirparon un riñón cuando todavía jugaba de manera profesional y ha pasado por diferentes intervenciones quirúrgicas en la columna, el menisco y la cadera. Según su familia, las dolencias del exdeportista han aumentado por un "error médico" al colocar una mala prótesis.

El pasado mes de abril, Pelé fue hospitalizado en París tras sufrir una infección leve. Se encontraba en la capital francesa para participar en un acto junto a Kyllian Mbappé, futbolista galo, en el marco de una campaña publicitaria. El exdeportista brasileño fue operado de la cadera en 2012 y cinco años después sorprendió su aparición en el sorteo del Mundial de Rusia 2018 en silla de ruedas. Meses después volvía hacer acto de presencia, esta vez, con un andador en la ceremonia inaugural del campeonato regional de fútbol del estado de Río de Janeiro. Bromeando dijo que se trataba de sus "nuevas zapatillas".

Estas últimas declaraciones sobre el estado de salud de Pelé son solo un adelanto de la entrevista que ha concedido su hijo y que se publicará de forma completa este jueves. Hace dos años, la justicia brasileña autorizó a Edson Cholbi Nascimento a ser trasladado a un régimen semiabierto tras ser condenado a más de 12 años de cárcel por lavado de dinero y estar vinculado al narcotráfico en 2005.