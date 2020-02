La incógnita sobre quién será la pareja de Brad Pitt en los Oscar

"Quería traer a mi madre, pero no pude, porque con cualquiera que esté parado a mi lado dicen que estoy saliendo", ironizó Brad Pitt al recoger el mes pasado el Globo de Oro por su actuación en Érase una vez en... Hollywood. Después de sus matrimonios con las actrices Jennifer Aniston y Angelina Jolie, toda la atención se concentra ahora en quién acompañará al intérprete en los Oscar, que se celebran este domingo en Los Ángeles (California, EE UU). Si es que no aparece solo, como lo ha hecho en las últimas alfombras rojas.

El actor, de 56 años, está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales: se postula como uno de los favoritos para ganar la estatuilla al Mejor actor secundario. En el aspecto sentimental, tras su separación de Angelina Jolie en 2016, no ha confirmado estar saliendo con alguien. Los últimos meses se ha reencontrado con su primera esposa, Jennifer Aniston. Ambos han vuelto a ser amigos e incluso Pitt fue uno de los invitados a la fiesta que cada año la actriz celebra por Navidad. “Llevan siendo amigos desde hace un tiempo y se escriben a menudo. No es nada nuevo, a él no le costó conseguir su número de teléfono”, contó una fuente cercana al actor a People, poco después de su divorcio con Jolie.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt, en la alfombra roja de los Oscar de 1996, celebrados en Los Ángeles (EE UU). Vinnie Zuffante Getty Images

En aquella celebración navideña también se encontraban otras celebridades, como Gwyneth Paltrow. Con ella, Pitt se presentó en la gala de los Oscar de 1996. El actor estaba nominado a Mejor actor de reparto por Doce monos y decidió ir acompañado de la que era su novia. Se conocieron dos años antes en el rodaje de Seven y llegaron a comprometerse, pero en 1997 decidieron poner fin a su romance.

A pesar de terminar su relación, los actores recuperaron tiempo después su amistad, al igual que Pitt ha hecho con Aniston. Con la protagonista de Friends nunca acudió a la gala del cine por excelencia, pero sí a las fiestas que se celebran después. En el año 2000, asistieron al evento organizado por la revista Vanity Fair. Meses después, pasaron por el altar y formaron uno de los matrimonios más envidiados de Hollywood. Sin embargo, a los cinco años comunicaron su separación: "Nos gustaría anunciar que después de siete años juntos hemos decidido separarnos formalmente", transmitieron a través de la publicista del actor, Cindy Guagenti.

Jennifer Aniston y Brad Pitt, durante la fiesta de 'Vanity Fair' tras la gala de los Oscar de 2000, celebrada en Los Ángeles (EE UU). Gtresonline

Pitt y Aniston coincidieron en la última edición de los Globos de Oro, pero no posaron juntos. Simplemente se dedicaron buenos comentarios. "Me encontraré con Jen, ella es una buena amiga, sí", dijo Pitt a Entertainment Tonight en la alfombra roja. Sí que se dejaron ver juntos, en cambio, delante de las cámaras en los premios SAG y protagonizaron uno de los momentos más icónicos de la noche. La foto más esperada no llegó en la alfombra roja, ni en el patio de butacas, ni sobre el escenario. Fue más informal, se realizó en el backstage y dejó ver la emoción y la ilusión de cada uno de los miembros de una expareja porque al otro le fuera bien. Además, grabaron a Pitt entre bambalinas escuchando, sin borrar la sonrisa de la cara, el discurso de su exesposa tras coronarse como la mejor actriz en una serie dramática por su papel de presentadora de matinales en The Morning Show.

Con quien más veces ha acudido a los Oscar ha sido con Angelina Jolie. Hicieron su debut como pareja en 2009, cuando él estaba nominado por El curioso caso de Benjamin Button y ella, por El intercambio. Ninguno se llevó la codiciada estatuilla, pero fueron una de las parejas más estilosas de la noche del cine. Un nivel que lograron superar en 2012. Jolie apostó entonces por un vestido palabra de honor en terciopelo negro de Atelier Versace, que destacó por su gran apertura lateral. La pareja fue acompañada de los padres de Pitt, William Alvin y Jane, que ese año cumplieron sus bodas de oro y no paraban de contemplar con orgullo a su hijo, que no se llevó el Oscar por Moneyball.

William Alvin Pitt, Jane Pitt, Brad Pitt y Angelina Jolie, en la alfombra roja de los Oscar de 2012, celebrados en Los Ángeles (EE UU). Kevin Mazur Getty Images

Sí que lo logró, pero como productor, en 2014 con 12 años de esclavitud. Esta fue la última aparición de la pareja en los Oscar. Una ceremonia en la que ambos participaron en el famoso selfie que se hizo la presentadora Ellen DeGeneres junto a varios actores y donde Jolie entregó el galardón a Mejor director junto al actor Sidney Poitier.

Juliette Lewis and Brad Pitt, en la alfombra roja de los Oscar de 1992. Jim Smeal Getty Images

Pero la primera mujer con la que Pitt paseó por la alfombra roja de los Oscar fue Juliette Lewis, que fue nominada como Mejor actriz de reparto por la película El cabo del miedo. Fue la primera novia conocida del actor, pero la joven, que por aquel entonces tenía solo 19 años, no ganó el premio y se llevó el título a la peor vestida de la noche, especialmente por su peinado trenzado.