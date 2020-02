Amber Heard admite haber pegado a Johnny Depp

El divorcio entre Johnny Depp y Amber Heard está resultando más largo que su propio matrimonio, que tan solo duró 15 meses, entre febrero de 2015 y mayo de 2016. Sin embargo, casi cuatro años después de que la actriz pidiera una orden de alejamiento tras acusar de abusos al actor, la cuestión está lejos de solucionarse. Ahora, nuevas pruebas tratan de inclinar la siempre oscilante balanza de esta eterna pelea del lado de Depp.

Un audio filtrado al diario británico Daily Mail demuestra que Heard pegó a su marido, y también que le arrojó ollas, sartenes y jarrones, como explica el rotativo. Las conversaciones grabadas datan de 2015, de un momento en el que trataban de solucionar sus incipientes problemas matrimoniales.

"Siento no haberte cruzado la cara con un tortazo como debía ser, pero estaba pegándote, no empujándote. Cariño, no te estaba empujando", se oye decir a Heard ante Depp sobre una pelea que habían mantenido la noche anterior, siempre según este medio británico. "No sé cual fue el recorrido de mi mano, pero estás bien, no te he hecho daño, no te he empujado, solo te golpeé".

Entre otras de las frases del audio, que forma parte de una sesión de terapia informal de dos horas grabada de forma consensuada en el móvil de la actriz, Heard le dice a Depp: "Eres un crío, crece, puto Johnny".

Johnny Depp ya denunció ante el juez en mayo de 2019 ataques físicos por parte de Heard."He negado con vehemencia las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moratones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior", declaró entonces el actor. "Seguiré negándolo el resto de mi vida. Nunca abusé de la señora Heard ni de ninguna otra mujer", explicó, afirmando que "ella fue la perpetradora". "Mientras combinaba las anfetaminas recetadas y las drogas no recetadas con alcohol, la señora Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica contra mí, a menudo en presencia de algún testigo, que en algunos casos me causaron daños corporales graves".

De hecho, el Daily Mail publica ahora imágenes de algunos de esos ataques, donde se ve a Depp con la cara amoratada o con heridas en los dedos. Según explica el diario británico, hay más audios de ambos lanzándose acusaciones. En uno de ellos se escucha al actor diciendo: "Me fui anoche. De verdad, te juro que no podía soportar más la idea de la violencia, de los abusos físicos de uno contra otro. Porque si siguiéramos la cosa se pondría fatal. Y cariño, te lo digo. Estoy muerto de miedo de que estemos en una puta escena del crimen". Entonces Heard le responde: "No puedo prometerte que no me ponga violenta otra vez. Dios, a veces enloquezco y pierdo la cabeza".

Heard ha afirmado en más de una ocasión haber sido víctima de violencia machista por parte de Depp. La actriz contó en abril que Depp la había golpeado repetidamente, le había tirado del pelo arrastrándola por toda la casa y había intentado ahogarla. Por su parte, tres meses después el actor publicó imágenes suyas en un hospital con heridas y quemaduras, ya que aseguraba que la actriz le había apagado un cigarrillo en la mejilla. El pasado octubre, los abogados de Amber Heard pidieron al juez que les dejara ver los expedientes médicos de Depp para demostrar sus antecedentes con las drogas y el alcohol algo que, supuestamente y según ellos, demostraban que el actor habría abusado de otras parejas.