Por qué la última aparición de Brad Pitt hubiera resultado excesiva en cualquier otro pero él derrocha naturalidad

Brad Pitt va cumpliendo años (este 2020 hará 57) y su imagen de icono de estilo masculino va aumentando. Si uno se toma el (agradable) ejercicio de repasar sus presencias públicas durante su extensa carrera no encontrará un desatino grave. Siempre va o bien, o muy bien. A esta última categoría pertenece su última comparecencia, el pasado lunes durante el tradicional almuerzo de los nominados a los Oscar que se celebra anualmente en Los Ángeles como previo a la ceremonia, que será el 10 de febrero. Una gala, por cierto, en la que puede llevarse una estatuilla dorada por su papel en Érase una vez en... Hollywood.

"En cualquier otro hombre este 'look' parecería sacado de la serie 'Corrupción en Miami', pero él lo maneja con cautela. El resultado es un estilismo bastante medido que da impresión de naturalidad" Carlos Primo, experto en moda

Para la ocasión, Brad Pitt (Oklahoma, Estados Unidos, 1963) eligió un traje de corte relajado y color claro que no resulta fácil llevar. "Suele ser complicado defender un traje marrón claro, pero aquí Brad Pitt nos muestra cómo llevarlo. Por ejemplo, para quitarle rigor al traje, ha elegido un polo con el cuello algo más exagerado de lo habitual y con las puntas casi por encima de la chaqueta del traje. Además, no lleva corbata y se ha desabrochado el primer botón del polo. En cualquier otro hombre este look parecería sacado de la serie Corrupción en Miami, pero él lo maneja con cautela. El resultado es un estilismo bastante medido que da impresión de naturalidad", explica el experto en moda Carlos Primo.

A lo largo de los últimos años, el actor ha conseguido cultivar esta naturalidad y su peinado es un buen ejemplo de ello. Brad Pitt sabe sacar partido al tono natural y la longitud media de su melena. "Su corte es desigual, desfilado, lo que evita que se de el efecto cortina en el flequillo y le confiere un aspecto desenfadado", comenta Primo.

Otro detalle que refuerza la naturalidad por la que apuesta Pitt es que, a pesar de ser una estrella internacional, quiso llevar en su americana la tarjeta identificativa que le entregaron al llegar a la comida al igual que otros compañeros de profesión menos reconocibles como técnicos y productores. ¿Alguien no sabe quién es Brad Pitt? Él, por si acaso, llevaba su nombre escrito colgado de un imperdible. El mérito del intérprete consiste en aparentar naturalidad. Algo que parece fácil, pero que solo los mejores saben hacer.

El actor optó por llevar un traje claro. Una elección que pocos físicos masculinos toleran (especialmente en pleno invierno) pero que, en su caso, resultó ser un acierto. Foto: Getty

Brad Pitt firmando autógrafos durante su última aparición publica en el almuerzo de nominados a los Oscar. La próxima vez que salga en la prensa puede ser con una estatuilla dorada entre sus brazos, pero parte de la campaña para ganarla para hacer muchas apariciones públicas y ser muy simpático en todas ellas. Foto: Getty

Uno de los puntos claves del 'look' de Brad Pitt es su media melena desenfadada y esos primeros planos que soporta mejor que cualquier actor de veinte años. Foto: Getty

El actor colocándose la americana para que le pongan la tarjeta identificativa con su nombre, por si quedase alguien en el mundo que no conociese el rostro de Brad Pitt y tuviese que presentarse. Foto: Getty

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.