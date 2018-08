9

Josh Rouse (Nebraska, 1972): del pop exquisito al sol de Valencia

De Nebraska a Valencia, pero pasando antes por California, Wyoming o Nashville. El exquisito cantante Josh Rouse, que conquistó a la crítica con su disco '1972' y coló temas suyos en la banda sonora de 'Vanilla Sky' (protagonizada por Tom Cruise), se mudó a Altea (Valencia) tras iniciar una relación con una valenciana, Paz, alrededor de 2004. Vivieron durante un tiempo en Altea antes de instalarse en la capital valenciana con sus dos hijos. "Valencia está repleta de gente amistosa y de palmeras. Mi mujer y yo nos vinimos aquí porque queríamos criar a nuestro primer hijo cerca de su familia", explicó el cantante a Valencia Plaza." Todo eso ocurrió, todavía estamos aquí, y seguro que continuará siendo algo así como nuestro campamento base, pero estoy seguro de que acabaremos por mudarnos a los EEUU, tan pronto como necesite recurrir a un trabajo". Rouse ganó en 2014 un premio Goya por la canción ‘Do you really want to be in love?’, para la película de Daniel Sánchez Arévalo ‘La gran familia española’. ¿Lo que más le gusta de su ciudad? "El mar y la cerveza".