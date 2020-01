Jorge Cadaval, de Los Morancos: “Para muchos sigo siendo un pederasta”

El miércoles por la noche, el programa Planeta Calleja (Cuatro) mostraba cómo su presentador, Jesús Calleja, se llevaba hasta Turquía a los hermanos César y Jorge Cadaval, Los Morancos. Además de intentar montarles en globo —pese al madrugón a las cuatro de la mañana no pudieron subir, dadas las condiciones climatológicas— y pasear en bicicleta, los sevillanos charlaron con el aventurero sobre su infancia, su familia y algunos de los momentos más duros de su vida, como cuando Jorge estuvo acusado en el llamado caso Arny a mediados de los noventa.

Arny fue uno de los casos más famosos y polémicos de la justicia española en aquel momento. Cuatro jóvenes aseguraron que, en junio de 1995, acudió a un pub de Sevilla llamado Arny y acusó a diversos personajes conocidos como el propio Jorge Cadaval, el presentador Jesús Vázquez, el músico Javier Gurruchaga o el exjuez Manuel Rico Lara de prostitución de menores. La sentencia llegó en marzo de 1998, pero tanto Cadaval como el presentador Jesús Vázquez —que hace unos meses afirmaba que el caso había supuesto su "muerte social y laboral" — habían quedado exculpados a finales de 1997.

En diciembre de ese año, el testigo que los había acusado se retractó y aseguró que se había inventado su presencia en el pub. Pero aún así, el escarnio público al que los demandados se vieron sometidos fue incesante. "Para muchos sigo siendo el pederasta, la maldad sigue ahí...", recordaba no sin dolor Jorge Cadaval, que también explicaba que había obtenido alegrías y enseñanzas de ese duro trance. "Saqué varios amigos maravillosos y mis hermanos estuvieron ahí en todo momento. Salí muy reforzado. Nos dieron de baja en muchísimos sitios y perdimos muchos trabajos", ha explicado Jorge, que ha asegurado que César siempre le apoyó: "Es un tío de los pies a la cabeza, yo le adoro".

"Lo viví fatal. Recibí cartas con amenazas de muerte, me decían que sabían a la hora a la que mis sobrinos salían del colegio. Lo pasé peor por los míos que por mí", rememoraba Cadaval aquellos dos duros años, que coincidió con una etapa especialmente complicaba en la vida de la familia porque su padre había muerto apenas siete meses antes. "Me alegro de que no llegara a vivirlo, porque me hubieran matado. Mi madre sí que lo vivió, pero siempre me miraba con una mirada, esa complicidad...", recordaba el mayor de los dos hermanos. María Pérez Montané, la madre de los cómicos, falleció en Sevilla en enero de 2015. Estaban muy unidos, como explicó Jorge, y ella nunca se tomó a mal su homosexualidad. "En ningún momento mi madre me puso ninguna traba, tengo una familia maravillosa y un padre maravilloso y no hay diferencia con los hijos, porque cuando tú quieres a tu hijo, lo quieres como sea".

Pérez Montané era oriunda del Poble Sec y conoció a su marido en Barcelona, de ahí el origen de la familia. Como los cómicos han explicado en alguna ocasión, sienten un gran amor por Cataluña. De hecho, confesaron e hicieron ver en Planeta Calleja que hablan un más que correcto catalán. Pero el presentador también les cuestionó sobre si era cierto que César había dicho en TV3 que estaba a favor del referéndum de independencia. "Fue una encerrona", aseguraba el menor del dúo cómico. "Se confundieron mis palabras, dije que cada uno tiene libertad para hacer lo que quiera. Yo soy español, soy de España y me encanta Cataluña".

Jorge y César Cadaval y Jesús Calleja, viendo a los derviches en Turquía en 'Planeta Calleja'. MEDIASET

Los Morancos también hablaron de su infancia, que calificaron de "de diez, maravillosa" y de la que afirman que proviene todo su humor: "En mi casa hemos sido muy cachondos". "Vivíamos en Triana en un piso de tres habitaciones, seis hermanos y mis padres con muchos muebles-cama", rememoraban. Sus padres ya han fallecido y también han perdido a dos de sus hermanos: Carlos, de un infarto hace dos años y medio; y Diego, de cáncer, hace ocho. Pero los que quedan siguen manteniendo su unión y la refuerzan, puesto que la familia cena junta todas las semanas.

Quien también estuvo presente en el programa fue Ken, el marido de Jorge, un estadounidense de Michigan al que conoció hace 20 años. Fue en un pub de Sevilla y entonces Ken estaba con otro hombre: "Pero a mí lo que más me gustó fue la mirada hacia esa persona con la que estaba bailando". Se volvieron a ver poco después y ya se cambiaron los teléfonos y empezaron a salir y a quedar. Se casaron en 2007 y volvieron a celebrar su boda en Nueva York en 2016.