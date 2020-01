Que el frío no te pare: haz deporte en la calle con estas 15 prendas

El frío no debe suponernos un freno para hacer deporte al aire libre; parques, pistas de atletismo, ciclismo, practicar yoga o salir a correr son actividades muy gratificantes también en los meses de temperaturas bajas. Marcos Greus (Valencia, 1979), entrenador personal, instructor físico y deportista de alto nivel, lo sabe bien: “En invierno, la amplitud térmica es muy amplia. Así que lo primero de todo es saber a qué hora preferimos ejercitarnos”, explica. Este licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y especialista en deportes de resistencia nos habla de las dos premisas clave que toda persona ha de grabarse a fuego para afrontar este reto: “Paciencia y mucha cabeza. A veces, los principiantes se desmotivan porque empiezan con muchas ganas y acaban abandonando”. Y añade: “Lo esencial es entrenarnos día sí y día no, abarcando tres días por semana y una media hora de ejercicio cada vez”.

Para ir bien pertrechados y no sucumbir ante el frío, Greus recomienda, en caso de empezar con una rutina de running, tres maneras de equiparnos. “Si nos ponemos antes de ir a currar, hay que abrigarse bien las partes distales del cuerpo: manos, cabeza y pies. Unos buenos calcetines y guantes son indispensables”, razona. En la hora central del día, prosigue, hay que pensar “en llevar varias capas encima e ir quitándolas según entramos en calor para no aumentar la fatiga y no dificultar la transpiración”. En caso de que seamos más nocturnos, Greus incide en evitar quedarnos fríos tras “el entrenamiento dada la humedad y la caída de las temperaturas”.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado una serie de prendas deportivas a precios contenidos para todos aquellos que se atrevan a ejercitarse en los meses más gélidos del año sin desmotivarse. “Lo principal es ponerse ropa ajustada y fácil de quitar, y siempre efectuar un pre y un poscalentamiento a resguardo”, aconseja Greus.

Para hombre

Greus, que es triatleta en activo de largas distancias desde 1999, recuerda la importancia de vestir con prendas que favorezcan la recuperación tras el ejercicio y tener en mente lo que él denomina el Método Caco (caminar y correr), en el caso de los principiantes: “En bloques de cinco minutos, lo principal es andar los primeros cuatro minutos y luego trotar uno más, ir variando hasta invertir la tendencia hacia el final del entreno”.

Lote de dos camisetas de manga larga de compresión

Esenciales para transportar de forma óptima la humedad que nos produce la sudoración y, a la vez, conseguir un secado rápido. Cuentan con una elasticidad elevada para dejarnos libertad de movimientos y sus costuras planas evitan irritaciones al contacto con la piel. Están hechas con una mezcla de poliéster (al 85%) y elastano (15%). Se pueden adquirir en color negro y azul marino. Gran amplitud de tallas que van de la S a la XXL.

Malla larga comprensiva y térmica

Libre de bolsillos interiores y exteriores, funciona bien como una segunda piel ante las inclemencias del frío. Hecho en un 80% de poliamida y un 20% de elastina, este producto controla la humedad de la piel y la mantiene fresca y seca. El efecto de compresión te ayuda a recuperarte más rápido de la fatiga. El producto se puede adquirir en color negro con una franja azul lateral y en tallas que van de la M a la XXL.

Pantalón corto transpirable y de secado rápido

Si lo que preferimos es optar por un short deportivo, este modelo cumplirá las expectativas. Fabricado en poliéster de alta calidad, dispone de un malla interior de rejilla con forro incorporado. En los laterales exteriores, cuenta con unas rejillas de ventilación para expulsar mejor el sudor. Dispone también de un cómodo bolsillo con cremallera y un cordón para un ajuste cómodo en la zona de la cintura. Se trata del producto más vendido en la plataforma Amazon en la categoría de los Pantalones cortos de running para hombre, con una valoración de 4,1 sobre 5 estrellas. Disponible en tallas que van de la S a la XXL. “Mejor de lo que esperaba, cómodos y ligeros. No dejan marca ni rozadura. Y tiene un pequeño bolsillo en la zona lumbar baja”, explica un usuario.

Chaleco técnico sin mangas con cremallera

Una buena alternativa para no pasar un frío excesivo en nuestras rutinas deportivas en plena calle. Esta prenda se ajustará bien a tu cuerpo —la parte de atrás es elástica— y protegerá de las inclemencias del invierno una de las zonas más sensibles del cuerpo: el pecho. Sirve como complemento ideal encima de una camiseta térmica, por ejemplo. Fabricado en poliéster ligero, es una prenda resistente y transpirable, y cuenta, además, con bolsillos con cremallera. Disponible en tallas que van de la M a la XL.

Zapatillas de running Adidas Galaxy 4

Idóneas para correr en asfalto sin fatigar nuestros pies y diseñadas para aguantar el desgaste de los kilómetros. Este calzado de la compañía alemana, de apenas 300 gramos de peso, cuenta con una horma clásica, una parte superior acabada en malla y un cierre a base de cordones. En cuanto a la suela de goma, dispone de refuerzo lateral de TPU, puntera reforzada y estabilizador en el talón. Además, y para una mayor amortiguación con el asfalto, tiene una mediasuela Cloudfoam. La plantilla que equipa expulsa el sudor y la humedad, manteniendo los pies secos. Disponible en color gris y en una amplia gama de tallas que van de la 39 a la 49.

Para mujer

En opinión de Greus, las prendas deportivas femeninas han evolucionado muy rápido en los últimos años. Prueba de ello, asegura, es que en el último maratón celebrado en Valencia hubo un 35% de mujeres participantes. “Por fortuna, ellas ya no tienen que conformarse con la talla más pequeña de los hombres”. La ropa interior deportiva femenina es un segmento en expansión (tops, sujetadores, etc.), sin descuidar otras categorías, como el calzado. “Las zapatillas que usan ellas para el running tienen ahora un diseño mejorado con un cierre distinto”, apostilla.

Cortavientos Time to Run resistente al agua

La mejor compañía para aquellos días en los que avecina tormenta ligera o llovizna intermitente. Este cortavientos, en color azul y con detalles en rojo, dispone de un tejido exterior de poiiéster resistente al agua favoreciendo el secado acelerado de la prenda. Esta capa impermeable hace que las gotas se condensen y deslicen por el cortavientos. El producto cuenta, además, con unas costuras sin sellar para favorecer la transpiración. Equipa hasta cuatro bolsillos: dos para las manos, otro para almacenar objetos como el smartphone y uno adicional en la zona del pecho, que nos puede servir para guardar un mini reproductor de música. La cintura es ajustable mediante cordón. Tallas de la 36 a la 42.

Malla transpirable de cintura alta

Se trata del producto más top en la plataforma Amazon dentro de la categoría Pantalones de fitness para mujer. La buena calificación que los usuarios le otorgan (4,6 sobre 5 estrellas) no es casualidad. Son aptas para hacer deporte tanto en lugares cubiertos como en exteriores y en todo tipo de actividades (incluidas las de alto impacto como el crossfit). La principal característica es su elasticidad, además de equipar un material de fibras opacas que aporta un mayor revestimiento para las estaciones más frías. Pese a ajustarse al contorno de las piernas, sus costuras están reforzadas y ofrece un secado rápido. Disponible en color negro, las tallas van de la XS a la XXL.

Camiseta de compresión técnica de manga larga Helly Hansen

La marca noruega Helly Hansen es sinónimo de buen hacer y prestigio en materia deportiva. Por eso, esta camiseta de compresión ajustada al talle nos ayudará a repeler el sudor transportando la humedad hacia el exterior y a estar más cómodos mientras hacemos ejercicio al raso. De tejido sintético, ofrece un aislamiento ligero por lo que conseguiremos un secado rápido. Sus costuras planas aportan un plus de suavidad al contacto con la piel. Disponible en color blanco y en tallas que van de la XS a la XL.

Pantalón corto transpirable 2 en 1

Un gran número de personas prefiere hacer deporte en la calle con un pantalón corto encima de unas mallas. Y otras, las más calurosas, les vale con este tipo de shorts. Sea como fuere, este pantalón es una alternativa a tener en cuenta. Fabricado en poliéster y spandex, está equipado con un cordón ajustable bordeando la cintura elástica además de una rejillas de ventilación para una mejor transpiración. Cuenta también con un forro de malla interior para una protección óptima. Un pantalón que permite un total rango de movimientos. Como detalle, tiene serigrafiado el logotipo de la marca a modo reflectante. Podrás guardar cualquier objeto de pequeñas dimensiones mediante su bolsillo con cierre de cremallera en la parte trasera. Disponible en tallas que van de la XS a la XL.

Zapatillas de running New Balance

Un buen calzado nos evitará futuros esguinces o lesiones más graves. Este par de zapatillas de la marca estadounidense son perfectas para actividades como el running, la marcha lenta o un simple entrenamiento. Su malla transpirable ayuda a conseguir una sensación de ligereza y equipa una amortiguación reactiva REVlite. Los materiales con las que están hechas evitan las costuras, y la zona del empeine aporta un mayor soporte en el mediopie. Cuenta, además, con una nueva lengüeta más elegante y con apariencia aerodinámica. Su peso no alcanza los 200 gramos. Están disponibles en las tallas que van de la 35 a la 44.

Unisex

Lote de dos pares de manguitos para los brazos

Para aquellos que deseen equiparse con una camiseta corta sin descuidarse la zona de los antebrazos. Este par de manguitos nos servirán para protegernos de las inclemencias del frío o el viento a la hora de la práctica del running, bicicleta, baloncesto o cualquier actividad al aire libre. Se ajustan bien a la fisonomía de los brazos aportando suavidad en el uso y un plus de elasticidad. Sus costuras son 360º por lo que no dañan la piel. En la plataforma Amazon, los usuarios que ya los han probado le otorgan una calificación elevada (4,6 sobre 5 estrellas) y destacan, ante todo, su comodidad.

Guantes Salomon Agile Warm

Hechos con una mezcla de poliéster y elastano, son muy eficaces para evitar que se nos agarroten las manos y, sobre todo, los dedos (una de las zonas sensibles del cuerpo) en los meses invernales. Disponen de tecnología aislante AdvancedSkin que regula la temperatura corporal manteniendo el calor. Son muy livianos (apenas 50 gramos) y fáciles de guardar en cualquier bolsillo de la chaqueta o pantalón. Además, pueden usarse para manipular nuestro smartphone gracias al tratamiento especial del dedo índice. Sus puños cortos sirven también de sujeción para el cortavientos o las camisetas térmicas. “Se secan en un momento, no cogen olor al sudor”, indica un usuario. Atesoran una nota de 4,2 sobre 5 estrellas.

Lote de seis bandanas para el cuello y cabeza

Uno de los lugares donde por donde más se escapa calor corporal se sitúa en la zona de la cabeza. Por eso, uno de los accesorios que no pueden faltar a la hora de practicar ejercicio al aire libre es una bandana como la de la imagen. Este lote de seis (dependiendo del estado de ánimo o el atuendo), nos sirve de diadema multifuncional sin costuras. Son transpirables —están fabricadas en poliéster de microfibra— y elásticas, y sirven también como cortavientos. Suaves al tacto, se secan con mucha celeridad. Las dimensiones son 50 cm de largo por 25 de ancho. Abrigan lo justo sin llegar a ser demasiado asfixiantes.

Cinturón-riñonera impermeable y con bandas reflectantes

Esencial para movernos con libertad mientras practicamos nuestro deporte favorito: skate, patinaje, running, senderismo, etc. Una riñonera ajustable liviana (70 gramos de peso) y que se ajusta muy bien a la cintura (de entre 79 a los 98 cm) gracias a sus dos cómodas hebillas. Cuenta con dos bolsillos: uno más ancho para almacenar móviles de hasta 7 pulgadas y otro más pequeño: para guardar llaves, cintas del pelo, etc. El producto dispone también de un revestimiento interior impermeable, y su cierre es de cremallera. Como complemento, equipa una tira fluorescente en la hebilla elástica para aumentar la visibilidad en entornos de poca luz. Y si quieres escuchar tu música favorita, no hay problema: incorpora una pequeña abertura para los auriculares.

Tres pares de calcetines antiampollas Danish Endurance

La comodidad también debe imperar en una de las zonas más olvidadas: los pies. En esta ocasión, y al margen de ir equipados con unas buenas zapatillas, es esencial adquirir unos calcetines técnicos que sean a la vez cómodos y abrigados, como los de la imagen. Disponen de un área de amortiguación en el talón y los dedos, y canales de ventilación para la evaporación del sudor. Están hechos en un 65% algodón, un 33% poliamida y un 2% elastán. Estos calcetines no solo sirven para distancias largas, sino también para el día a día. Disponibles en color negro, cuentan con certificación OEKO-TEX (libres de sustancias nocivas). Las tallas van de la 35 a la 47.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de enero de 2020.

