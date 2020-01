En vídeo, grabación de la llamada telefónica entre el cliente ebrio y un guardia civil. VÍDEO: ATLAS

La Guardia Civil de León recibió una llamada poco común: "Me he quedado en un baño encerrado. Me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy". Con estas indicaciones, David decidió pedir ayuda para su insólito problema: se había quedado atrapado toda la noche en un bar de la localidad de la Virgen del Camino (León). Este suceso ocurrió después de que el cliente quedara dormido en estado ebrio en el lavabo y cuando despertó, el establecimiento había cerrado. Como se puede escuchar en la llamada telefónica, David se mostraba bastante confuso frente a la situación, pero no dudó en servirse una caña de cerveza mientras esperaba su liberación.