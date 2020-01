Antonio Banderas empieza el año de la mejor manera posible

Antonio Banderas ha comenzado 2020 de la mejor manera posible: recogiendo un premio por su interpretación de Salvador Mallo en Dolor y Gloria, una cinta con tintes autobiográficos de Pedro Almodóvar. Ha sido en el Festival de Cine de Palm Springs (California, EE UU) la antesala de los Globos de Oro, que se celebran el domingo, un galardón que ha recibido de manos de su amiga Salma Hayek.

Hayek estuvo acompañada por su esposo, el multimillonario empresario francés Francois-Henri Pinault, mientras que Banderas acudió con su novia Nicole Kimpel.

La relación de la actriz mexicana con Banderas viene de lejos. El español fue uno de los primeros en apoyar a su amiga tras las denuncias que hizo sobre Harvey Weinstein. “Fue un cinéfilo apasionado, un temerario, un mecenas del talento en el cine, un padre cariñoso y un monstruo. Durante años, fue mi monstruo”, así comenzaba Salma Hayek un artículo publicado en The New York Times en el que se sumaba a las denuncias de otras actrices contra el productor de cine Harvey Weinstein.

Antonio Banderas, con su novia Nicole Kimpel. NINA PROMMER EFE

Después llegó la reacción de Banderas: "Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras”, escribió en sus redes sociales.

La amistad entre Banderas y Hayek se remonta a hace 22 años, cuando ambos compartieron pantalla en Desperado, cinta que marcó el debut de la mexicana en una producción estadounidense. “Yo no sé cómo se hace la química, pero le estoy muy agradecida a la que tengo con Antonio porque gracias a eso estoy trabajando, porque si no hubiera tenido química no me hubieran contratado en Desperado y no hubiera tenido yo una carrera”, admitió Hayek en 2011. Ambas estrellas, que han protagonizado juntos también El Gato con botas, han destacado en varias ocasiones lo difícil que fue en su momento para los latinos hacerse un hueco en Hollywood. De allí que Antonio Banderas, Penélope Cruz y Salma Hayek hayan forjado una estrecha e íntima amistad.

Hace tan solo unas semanas que el español era reconocido en Berlín como mejor actor europeo por la Academia de Cine del viejo continente. Pero su gran objetivo son los Oscar que tendrán lugar el 9 de febrero.