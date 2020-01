El año de la resurrección de Justin Bieber tras su depresión

Nadie diría que Justin Bieber tiene solo 25 años. Por su trayectoria, carrera, logros y fracasos podría haber vivido dos, tres veces más. La vida le ha cundido al canadiense, que a la edad a la que muchos aún viven de papá y mamá ha lanzado 10 discos, acumulado una fortuna de más de 75 millones de euros, tenido un puñado de novias (algunas de ellas conocidas en todo el mundo), acariciado la fama, se ha casado y ha atravesado —y no saliendo precisamente indemne— una depresión.

Pero precisamente su juventud le ha servido de lanzadera. Justin Bieber está ahí para recuperarse y renacer de sus cénizas, y 2020 se presenta como un año dorado para él, que hace ya varios que es carne más de los tabloides que de las listas de éxitos. Aunque ha lanzado canciones sueltas en 2017 y 2019 (la exitosa I don't care, junto a Ed Sheeran), su último álbum data de noviembre de 2015. Pero el siguiente está, para alivio de sus fans, al caer. Tal y como ha anunciado, lo lanzará este mismo año, y la prueba es que ya anunciado un par de canciones, dando título y colaboradores de las mismas: la primera de ellas se titula Yummy.

Pero lo que ha hecho ver que Bieber quiere comunicarse con sus fans, volcarse en ellos como antes, es un documental que ya está publicitando en sus redes sociales y que se llamará Seasons ("estaciones" o "temporadas"). Son 10 capítulos que verán la luz cada lunes y miércoles a partir del 27 de enero en YouTube, la plataforma que le dio el estrellato: fue ahí donde empezó a colgar sus vídeos cuando era apenas un crío y tocaba la guitarra, casi tan grande para él entonces como su rubio y famoso flequillo.

"¿Quieres que empecemos hablando sobre los cuatro últimos años?". Esa es la primera pregunta que le lanza el productor en los segundos iniciales del tráiler. "Guau...", responde él, serio y reflexivo, sin ni siquiera saber por dónde empezar a la hora de hacer balance de los últimos tiempos de su vida. Unos tiempos que han estado marcados sobre todo por la depresión, como él mismo ha contado en más de una ocasión a sus seguidores. Ya en marzo de 2016 el cantante anunciaba que no podía seguir con su gira, que era incapaz de acabar sus conciertos porque acababa exhausto. "Cancelaré todos los encuentros con fans… Quiero que la gente sea feliz y sonría, pero no a costa de que siempre me quede con un sentimiento de estar exhausto mental y emocionalmente hasta el punto de sentir depresión", contaba en esa época, añadiendo que "la presión de llenar las expectativas de tanta gente" suponía un peso imposible de sobrellevar sobre sus entonces cansados hombros. "Nunca hubiera querido defraudaros pero siento que lo que os tengo que dar son los conciertos y discos que os he prometido. No os puedo decir cuanto lo siento, quisiera que no fuese tan difícil para mí". Precisamente sobre esa cancelación trata el tráiler del documental, que en sus primeros dos días logró más de cuatro millones de visitas.

Justin Bieber y Hailey Baldwin, en la celebración de su boda. YOUTUBE

En febrero del año pasado, fuentes cercanas al intérprete de Sorry contaban cómo estaba recibiendo ayuda profesional y tomando medicación para superar esa depresión. "Me encontré haciendo cosas de las que me avergüenzo. Era muy promiscuo y esas cosas. Y creo que usé Xanax [un medicamento que se prescribe para tratar la ansiedad]", relataba a la revista Vogue. "Me deprimí mucho en la gira", recuerda. "No he hablado de esto, y todavía estoy procesando muchas cosas que no he contado. Estaba solo. Necesitaba algo de tiempo". Entonces, protagonizaba la portada de esa publicación con quien en septiembre se convertía en su esposa, la modelo Hailey Baldwin.

Bieber se confiesa emocionado. Algo nervioso, incluso. "Este álbum es distinto por el punto de mi vida en el que me encuentro", relata. Un álbum que significará una inflexión en su carrera, en el que se verá como el adulto que ya es y en el que estarán implícitos los retos por los que ha pasado a lo largo de estos años. Algo que se refleja en el documental, en el que participa él mismo, pero también sus más allegados como la propia Baldwin, sus mánagers o él mismo.

"Como seres humanos, atravesamos muchos momentos de subidas y bajadas", explica Bieber en los primeros instantes del documental. "Temporadas buenas y malas. Ya sabes, y a veces quieres dejarlo todo". También habla su mánager y sombra, Scooter Braun: "Ha hecho una parada muy larga y en este tiempo ha encontrado a su esposa, ha crecido muchísimo y está listo para expresarse de nuevo a través de la música". Como dice él mismo, "nadie en la historia de la humanidad ha crecido del modo en que lo ha hecho Justin Bieber". Es decir, con una intensísima exposición mediática en lo profesional y lo personal desde la infancia. "Creo que hay muchísima presión que la gente no ve", afirma su esposa, Hailey, en las primeras declaraciones que ha hecho sobre su ya marido. Ella colabora en un documental en el que se les ve en el día de su boda, viajando juntos y muy compenetrados. Y ella misma da con la clave, con el motivo de este metraje: "Quizá viendo esto la gente pueda entrever cómo es su mundo".