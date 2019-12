¿Preparado para las escapadas de invierno?

El invierno es esa estación fría y con pocas horas de luz en la que muchos, como tú, sacan horas de donde sea para subir a la nieve. Que sí, que lo de hacer un muñeco con bufanda y nariz de zanahoria está muy bien. Pero a ti lo que te va es la velocidad y bajar por esas pendientes nevadas emulando a una superestrella del esquí. Si eres de esos, enhorabuena, porque por delante te aguardan los meses más gélidos (y esquiables) del año. Y si tu nivel aún es de principiante o te apetece iniciarte cuanto antes en este deporte, aprovecha para pedir a los Reyes todo ese material que te falta y olvidarte para siempre de esos esquís del año de Maricastaña que heredaste de tu cuñado y que pesan más que un muerto en brazos.

Es fundamental que, antes de llegar a las pistas, tengas todo en orden. Lo suyo es que, cuando empieces a deslizarte, lo hagas en condiciones. No es cuestión de que se te desintegre el pantalón a la primera caída o se te parta un bastón en cuanto lo claves en el suelo. Así que toma nota de todo lo que debes llevar para que al practicar snow o esquí no te falte de nada.

Casco

La seguridad empieza por la cabeza. Aunque llevar casco no es obligatorio (sí lo es en los niños), es más que recomendable. No solo te puedes evitar un chichón. Llevarlo no cuesta nada y, llegado el caso, puede hasta salvarte la vida. Los hay de todo tipo y para todos los gustos. Algunos son de corte clásico, otros más atrevidos. Pero todos sobresalen por su alta protección y resistencia. Asegúrate de que está homologado.

Gafas Esquiar o surfear sin gafas tiene, aunque no lo creas, un punto suicida. Es fundamental protegerte los ojos del reflejo solar en la nieve, ya que si el sol es muy fuerte te puede provocar lesiones oculares. Además, en días de ventisca y poca visibilidad, las gafas ayudan mucho a que veas más allá de tus narices. Y también te protegen de posibles golpes en la cara.

Chaqueta

¿Se puede esquiar sin perder el punto trendy? Por supuesto. Siempre está bien ir a la última con las chaquetas más cool, más aún en la nieve. Es fundamental, eso sí, que estas prendas sean resistentes al agua y estén fabricadas con material transpirable, para que no sudes en exceso. Chaquetas hay muchas, tanto para niño, hombre o mujer. Elige la que más te guste y lúcela en la pista como si fueras un modelo.

Ropa térmica

Para prevenir el frío en la montaña, enfundarte ropa térmica es una regla de oro. Aquí las camisetas térmicas juegan un papel especialmente importante, ya que te permiten

mantenerte seco y cómodo al absorber la humedad generada por el sudor. Así que olvídate de vestir una camiseta de algodón, porque no sirve de nada. El secreto para no quedarte helado pasa por llevar contigo este tipo de ropa.

Pantalones

Flexionar bien las rodillas es uno de los movimientos claves en el esquí. Un gesto que, además de buena forma física, exige llevar unos pantalones adecuados que faciliten libertad de movimientos y sean muy cómodos. Como toda la ropa de montaña, esta prenda debe ser transpirable y resistente al agua. Estos tres modelos de pantalones para mujer, niña y hombre cumplen con todas estas características.

Complementos

Hay otras prendas imprescindibles para protegerte en la nieve, que son igual de importantes: gorros, calcetines térmicos, guantes, manoplas, cuellos… La lista de complementos de esquí y snow es amplia. Lo importante, como siempre, es que cumplan bien su función y que prestes atención a la calidad.

Tablas de snow

¿Iniciación, avanzado o medio? Según sea tu nivel, deberás elegir una tabla u otra. No vayas de listillo y sé consciente de tus limitaciones antes de comprar nada. También es clave que la tabla esté adaptada a tu altura y tu peso. Otro aspecto que debes tener en cuenta es su curvatura, que dependerá del tipo de snow que practiques y, de nuevo, de tu nivel. Como ves, es todo un mundo. Una recomendación: no te precipites.

Esquís

Uno de los grandes dilemas de todo esquiador es elegir los esquís correctos. Algunas ideas para que no te equivoques en tu elección: ten en cuenta tu nivel y estilo, los tipos de giros que realizas, cuánto los usarás al cabo del año y tu altura. La estética aquí juega un papel menos importante: lo importante es que te sientas cómodo con ellos y que se adapten a lo que buscas.

Botas

Tanto si practicas snow como si esquías, unas buenas botas son indispensables para que la jornada en la nieve no se convierta en una tortura. Las botas deben ser cómodas y han de adaptarse perfectamente al pie. Así que antes de comprarlas, prueba diferentes marcas porque una misma talla puede quedar más o menos justa al calzártela. Lo mejor, en caso de duda, es consultar siempre con un especialista.

Por último, recuerda que para disfrutar a tope de la nieve, es importante tener tu equipo siempre a punto. Solo si lo cuidas con mimo podrás practicar este deporte de la mejor manera posible. Si ya tienes todo el material, no te olvides de encerarlo, repararlo y prepararlo en el taller de snow y esquí de El Corte Inglés. Te lo dejarán tan bien que sentirás que lo estás estrenando de nuevo.