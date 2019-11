Para festejar a lo grande. Libera al niño que llevas dentro si aun no lo has hecho. De padres a hijos, creando recuerdos. Y si no tienes niños, siempre habrá una sobrina, una ahijada o un vecino al que acompañar a conocer a Papá Noel o a visitar La casita del elfo en Cortylandia, el paraíso infantil. Disfruta de la Navidad sin etiquetas y explota tu lado más naíf. Un superpoder que solo se nos consiente una vez al año.

Los niños hablan alto en Navidad. Busquemos su felicidad. Apuntémosles a talleres como el de Frozen, cuya secuela es el estreno infantil de estas Navidades. O hazte con la adorable taza de Olaf. Porque la actitud es avanzar donde otros dan la vuelta, crear empatía. Aprobarás con matrícula ante los más pequeños, compartiendo emociones fuertes, evocando la nostalgia de ser niño en mil y una aventuras. Si algo tienes que regalar es tu presencia. ¡Me lo pido!