Las películas

Móntate tu propia película. Cierra el año con una agenda completa de cine y series de televisión empapadas de espíritu navideño. Cada año, la lista se amplía y más ahora que sufrimos porque no nos da la vida con las plataformas en streaming y sus estresantes maratones. Pero los clásicos permanecen, como las tiernas ¡Qué bello es vivir! y La gran familia; las divertidas Solo en casa y Los fantasmas atacan al jefe, o las románticas Love Actually y The Family Man.

Si prefieres una sesión de palomitas y manta más gamberra, donde no siempre triunfa el amor al final de la trama, más allá de la saga Grinch, puedes disfrutar con la mala baba de Bad Santa, con los enredos de Los tres reyes malos o con la terrorífica Navidades negras. Otra Navidad es posible.