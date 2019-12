Jerséis con varios cuellos, chaquetas toreras y producción madrileña: así es la marca española que reaviva el pacto con la sastrería

“Tiene una pequeña cicatriz en el pecho y le faltan dos dedos en la mano derecha. Crimen por el que se le acusa: hurto y estafa”. Lo dice la ficha de ingreso en la cárcel de un carpintero, irlandés de origen, que en realidad nunca ha cometido delito alguno: ese tal John Dodgson –así se hace llamar– solo es uno de los hombres ficticios que protagonizan la nueva campaña de Mans Concept. El preso viste con una chaqueta de Road to Goa, la tercera colección de la firma con la que Jaime Álvarez (Sevilla, 1994) ganó el pasado febrero el premio al Mejor Diseño Emergente, por tercera vez consecutiva, en la 080 Barcelona Fashion.

Las prendas de Road to Goa para este invierno, sin embargo, poco o nada tienen que ver con la narrativa delictiva. “Hoy en día, creo yo, ya no hace falta que la campaña esté vinculada al catálogo de la colección, que es el que habla del verdadero concepto”, opina Álvarez, remarcando que el suyo aborda un hito familiar –el día que pasó a la categoría de tío primerizo-, desde otro contexto que le resta sentimentalismo al asunto. “Cada temporada viajamos a un sitio diferente, y ahora nos remitimos al paisaje de la región india de Goa, imitando su paleta de colores típica”.

Una imagen del 'lookbook' de la colección Road To Goa de la firma española Mans Concept. Foto: Mans Concept

En la colección hay tonos lavanda, rosa cuarzo, marrón curry o azul celeste y marino que dan color a prendas de sastrería masculina fuera de lo convencional. Álvarez mezcla cortes y materiales clásicos y olvidados para lograr un resultado arriesgado. Saltan a la vista las chaquetas toreras que se combinan con suéteres en lana de oveja merina, de cuello chimenea y mangas extra largas; americanas de tafetán de seda –un tejido propio de los uniformes de boda y la alta costura al que constantemente recurre la marca-; pantalones de talle alto y pierna de elefante, o de estilo japonés, en paño inglés, con hasta ocho bolsillos. También hay jerséis sin mangas que simulan llevar otro cuello vuelto en la parte inferior, a la altura de la cintura. “Viendo el diseño acabado, parece como si dos jerséis se hubieran juntado por los extremos”, interpreta Álvarez.

Las prendas de Mans Concept se confeccionan en un pequeño taller de la calle San Bernardino, en el centro de Madrid. Allí es donde a la vez se realizan, en tejidos más económicos, las pruebas de las prendas que en un principio no están del todo claras, a nivel técnico o estético. “Y si con eso ya vemos que el diseño funciona y nos encaja, entonces lo traducimos al tejido original”, informa su autor.

El diseñador Jaime Álvarez, fundador de Mans Concept.

Para hablar de precios, Álvarez recurre a los tiempos de producción. “Las camisas y pantalones pueden llevarnos de dos a tres días. Y las americanas, entre cuatro o cinco”. Él es consciente de un hándicap: sus prendas requieren poder adquisitivo, paciencia en el proceso y cierto grado de valentía para vestirlas por la calle. Una fórmula que el mercado español raramente cumple, y que Mans Concept empezó a buscar en París, a partir de este verano, desde la sede francesa de la agencia showroom We Are Gracias. “Pero de España no nos olvidamos”, concluye el fundador. “En enero de 2020 desfilaremos, por primera vez, en la plataforma OFF de la MBFW de Madrid”.

