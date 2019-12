Pucho (Vetusta Morla): sobre el día que casi tiene un accidente cantando y por qué empezó a versionar ‘All you need is love’

Parque de Castrelos, Vigo. Concierto de Vetusta Morla. Pucho camina haciendo equilibrismos sobre un muro de más de dos metros de altura. Un paso en falso y "literalmente podría haberme matado", confiesa a ICON el vocalista del grupo de Tres Cantos (Madrid). Esta no es la primera vez que desaparece del escenario con la intención de acercarse al público cuando le llega el turno de cantar el tema Mapas, pero si la única que le costó una bronca importante por parte de su equipo. "Me regañaron mucho por hacerlo. En el momento, con la adrenalina, no era consciente del riesgo que corría. Sabía que había un foso pero era de noche y yo no lo veía. Mi intención era subir para llegar a las gradas donde estaba el público, pero para llegar allí tenía que pasar por el foso", explica a ICON Juan Pedro Martín (Madrid, 1979), popularmente conocido como Pucho.

"Tienes que bajar muy fuerte porque si no te comen. En el Festival Cruïlla Barcelona, un fan me agarró del cuello tan fuerte que casi me ahogo. Además, en un par de ocasiones han tratado de quitarme el micro" Pucho, vocalista de Vetusta Morla

La letra de Mapas habla precisamente sobre buscar diferentes destinos en ellos, de ahí que sea el tema que Pucho ha elegido para perderse entre el público: "Busco entre los asistentes como si siguiera un mapa, tal y como dice la canción". Esta tradición, que aquella noche en Vigo pudo acabar en tragedia, comenzó en el concierto que Vetusta Morla dio el 23 de junio de 2018 en la madrileña Caja Mágica. Allí congregaron a 38.000 personas, convirtiéndose en el mayor hito de un grupo indie español. La banda, que nació de forma totalmente independiente, reunió ese día una cantidad de público propia de iconos del pop rock internacional. “Con anterioridad habíamos tocado para más gente, casi el triple a la Caja Mágica, pero esto es solo nuestro. Es exclusivo de Vetusta Morla. Es muy bonito, la verdad. Tenemos mucha emoción”, se sinceraba Pucho en una entrevista que concedió a El País una semana antes del concierto que marcó un antes un después tanto en la carrera de estos madrileños como en la historia de la música independiente española. Hoy, tal y como afirmaba el periodista musical Fernando Navarro en esta entrevista de 2018, Vetusta Morla "es la banda independiente más importante de España. El reinado del sexteto es indiscutible en alcance, ventas y público".

Con el concierto de la Caja Mágica, el grupo presentaba en la capital la gira Mismo sitio, distinto lugar, tour al que ahora ponen fin tres noches en el Wizink Center de Madrid el 27, 28 y 29 de diciembre. "Desde ese día me bajo del escenario para estar con el público. Me gusta romper esa barrera con ellos porque todos formamos parte de un mismo momento que es mágico. En ese concierto me dio el punto, me lo pedía el cuerpo, y al final se ha convertido en una regla. Lo hago impulsivamente y a veces me sorprende todo lo que me da tiempo a recorrer en solo tres minutos de canción. He llegado hasta a subirme a una torre para luego bajarme y volver al escenario. Pero no he inventado nada nuevo", afirma Pucho, que confiesa que ha visto a muchos artistas hacerlo antes que él. "En el Festival Mad Cool de este año, por ejemplo, vi a The National pasearse entre el público".

Concierto de Vetusta Morla en la Caja Mágica de Madrid. En el segundo 55 del vídeo, Pucho aparece aupado por el público mientras canta 'Mapas'.

Sin embargo, aunque sigue haciéndolo en la mayoría de los conciertos desde entonces, hay días en los que no se siente con ánimo y es incapaz de mezclarse con el público. "Tienes que bajar muy fuerte porque si no te comen", argumenta mientras recuerda algún momento de cierta tensión vivido en pista entre los asistentes. "Una vez, en el Festival Cruïlla Barcelona, un fan me agarró del cuello tan fuerte, con tanta violencia, que casi me ahogo". Al vocalista de Vetusta Morla siempre le acompaña en su aventura alguna persona de su equipo, pero esto no evita que hayan intentado robarle durante el periplo. "En un par de ocasiones han tratado de quitarme el micro y para zafarme he tenido que alzarlo con las dos manos mientras intentaba seguir cantando", recuerda.

La gira Mismo sitio, distinto lugar, además de por todo el territorio español, les ha llevado hasta Latinoamérica. A mediados de 2018, la banda actuó en países como Perú, Chile o Colombia y allí Pucho no tuvo tan fácil llevar a cabo su paseo entre los admiradores del continente americano. "En Latinoamérica entran en pánico cada vez que me bajo del escenario porque cuidan muchísimo la seguridad y sienten que pierden el control de la situación", comenta a ICON el cantante.

Pero bajarse del escenario no es la única tradición que sigue Pucho en los conciertos. El intérprete de Vetusta Morla suele aprovechar los directos del grupo para alzar la voz contra las injusticias que acaparan titulares a diario. "Estoy muy pendiente de las noticias y antes solía comentar aquello que me parecía injusto en algún momento del concierto", apunta. Sin embargo, el cantante dejó de pronunciar estos discursos después de ver a Noel Gallagher versionar All you need is love en el festival Warm Up de Murcia en mayo de este año. "Algo tan básico y sencillo como el mensaje de esta canción me emocionó y me hizo reflexionar. Me di cuenta de que era mucho más poderoso protestar en positivo. El amor incondicional y la confianza son ultra necesarias para contrarrestar el miedo que nos bombardea", señala Pucho, que, entre otras cosas, ha reivindicado en más de una ocasión el talento de las bandas nacionales.

Vetusta Morla cantando 'Mapas' en el Arenal Sound (Castellón) de 2019. En el segundo 13 del vídeo se ve cómo Pucho se mezcla entre el público.

"Parece que los grupos guiris tienen mucha más importancia en los festivales que las bandas españolas, a pesar de que estas venden muchísimas entradas. La sensación que tenemos es que hay muy poca presencia de grupos españoles como cabezas de cartel en festivales nacionales. Por eso a todos ellos les hacemos nuestro particular homenaje tocando El hombre del saco", explica Pucho. Cuando el grupo interpreta en festivales esta canción de su segundo disco, Mapas (2011), hacen un guiño a los compañeros con los que comparten cartel mezclando frases de las canciones más emblemáticas de cada banda. Noelia Fernández, una asistente de la pasada edición del Festival de les Arts (Valencia), confirma a ICON que Vetusta Morla terminaron El hombre del saco incluyendo versos de Zahara, Iván Ferreiro o Carolina Durante.

Un año y medio después de su concierto en la Caja Mágica, Vetusta Morla tiene grabada la sensación tan "bestia" de congregar a 38.000 en un lugar. "No se veía el horizonte, solo se veían cabezas", recuerda emocionado Pucho. El viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de diciembre volverán a alcanzar, sumando los asistentes de los tres días (16.500 personas por cada concierto), esa cifra. "Disfrutamos de eso, pero también somos felices comprando pan de semillas", aseguran.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.