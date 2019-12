“Nos programan para hacer lo que se espera de nosotras: estar impecables, ser buenas esposas, tener hijos y desaparecer”

El Instagram de Laura Hayden (Barcelona, 1989) está programado para cerrarse después de 15 minutos de scroll y las aplicaciones de su iPhone se ocultan cada día a partir de las diez y media de la noche. Es una opción del teléfono que puede activarse en ‘ajustes del sistema’, pero, sobre todo, es una decisión personal. La vocalista de la banda Anteros –han debutado en largo este año con When we land– e imagen de la firma Lee ha decidido aburrirse más para pensar mejor.

No es la función más popular del teléfono… Tal vez. Pero perdía demasiado tiempo en las redes sociales a cambio de nada. ¿Recuerdas cómo cuentan que se descubrió la teoría de la gravedad? Newton estaba bajo un árbol pensando sobre cualquier cosa cuando una manzana le cayó sobre la cabeza. El aburrimiento tiene bastante relación con las buenas ideas.

"Es increíble el tiempo que perdemos las mujeres en maquillarnos y vender champús. A los hombres solo se les exige calidad, a las mujeres, vender bien y mucho. Y eso, solo si eres joven, claro"

¿Y cuál diría que ha sido su mejor idea? Creo que dejar la universidad y no aceptar propuestas de marcas a cambio de billetes en business u hoteles de cinco estrellas, en ese orden. Que dejara de estudiar Marketing fue una decepción para mis padres, no estoy orgullosa de eso, pero fue necesario. En esa época compaginaba los estudios con ser modelo. Y uno de esos veranos trabajando en Japón descubrí a The Killers y The Strokes y supe que tenía que dedicarme a la música. O al menos intentarlo.

¿Y eso de los billetes en 'business'? A los 18 años eres muy impresionable. Surgen colaboraciones con firmas a cambio de viajes, regalos o noches en suites y, obviamente, dices que sí. Un punto de inflexión fue aprender a decir que no. Descubrir esa zona de incomodidad y vulnerabilidad me hizo más fuerte y, sobre todo, consciente de que no quería ser un producto cortoplacista. Es increíble el tiempo que perdemos las mujeres en maquillarnos y vender champús o maquinillas de afeitar. A los hombres solo se les exige calidad, a las mujeres, vender bien y mucho. Y eso, solo si eres joven, claro.

¿Todavía estamos ahí? Sí, sí. Pero es que es normal. Piensa en todas las películas Disney: las mujeres son guapas, se casan a los 25, tienen dos hijos, "fueron felices y comieron perdices". ¿Cómo? ¿Y qué pasa después de los 25? Es que todavía nos quedan dos tercios de vida. El problema es que nos programan para hacer lo que se espera de nosotras: estar impecables, ser buenas esposas, tener hijos y desaparecer. Es necesario cambiar roles.

¿En quién nos inspiramos entonces? Mira Jennifer Aniston, Kate Bush o Róisín Murphy. Son mujeres que han decidido su carrera. Aniston sigue siendo una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y Bush, a sus 60 años, es cabeza de cartel. Sin embargo, Kim Kardashian es el referente. ¿Pero referente de qué? ¿Una de las mujeres con más poder en este planeta promoviendo operaciones estéticas? Cardi B me flipaba cuando salió: su estética, su historia, el hecho de que hubiese sido stripper. Pero, de repente, ves quién ha producido su disco y resulta que hay 12 hombres y cero mujeres. Si tienes a gente componiendo tu música, deberías asegurarte de que haya mujeres en esa habitación.

Laura Hayden posa para ICON con ‘jeans’ de la colección Lee Created In Kansas. Darío Vázquez

¿Existe alguien como Kate Bush en España? El talento femenino en España es brutal. Desde Rosalía a Camila Falquez o Carlota Guerrero. Hay muchísimo talento femenino y mujeres que se están ayudando entre ellas, hay un movimiento de sororidad silencioso del que no se habla demasiado, pero ahí está. Asumamos ya que la gente famosa no debería ser la más importante, ni que las mujeres más guapas son las más listas.

¿Qué es Anteros? Música new wave, indie, pop… Música honesta pensada para que la gente baile.

Volviendo a Disney, ¿cuál sería su final de cuento ideal? Tener 80 años y seguir componiendo música. No quiero cumplir 40 y pensar que no he tomado mis propias decisiones. Por eso no deberíamos tener tanta presión durante los 30 primeros años. Casi todas las historias de éxito son historias de gente a la que le han repetido mil millones de veces: "No lo hagas".

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.