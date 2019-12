El rapero Juice Wrld murió de una sobredosis, según las primeras investigaciones

La repentina muerte del rapero Juice Wrld el pasado domingo tras sufrir una convulsión en el aeropuerto Midway de Chicago ha conmocionado al mundo de la música y, especialmente, del rap. Estos días ya se han conocido los primeros datos de la autopsia que, aunque no es concluyente, todo apunta a que el rapero, de 21 años, murió de una sobredosis de Percocet, un analgésico opiode muy adictivo.

Según las primeras investigaciones que recoge el portal estadounidense TMZ y de las que se hace eco The New York Times, Jarad Anthony Higgins, más conocido por su nombre artístico Juice Wrld, habría ingerido una gran cantidad de este analgésico para evitar que la policía aeroportuaria las encontrase a bordo. El avión que transportaba al artista y a su equipo aterrizó en Chicago pasada la una de la madrugada del domingo. Allí, los agentes estaban esperando después de haber recibido el aviso de que el avión podría llevar armas y drogas en su interior y fue durante el registro y el interrogatorio de la docena de personas presentes cuando el rapero comenzó a convulsionar.

Los agentes federales avisaron de inmediato al servicio de emergencias, quienes le administraron rápidamente un antídoto que revierte cualquier sobredosis por opioides. La policía, emergencias y los bomberos de Chicago estuvieron alrededor de 40 minutos tratando a Juice Wrld hasta trasladarlo al hospital, donde falleció pasadas las tres de la madrugada. La oficina del médico forense del condado de Cook, en Chicago, realizó una autopsia el lunes, pero no pudo determinar la causa de la muerte, a la espera de estudios adicionales que incluyen patología cardíaca, neuropatología y pruebas de toxicología.

El avión, un jet privado de Gulfstream que había viajado de Van Nuys, California, el sábado, transportaba aproximadamente 30 kilos de marihuana en 41 bolsas selladas al vacío; seis botellas de jarabe para la tos con codeína líquida; y tres armas de fuego, incluidas dos pistolas de 9 mm y una pistola calibre .40, junto con balas perforadoras de metal y un cargador de municiones de alta capacidad. Según las autoridades, ninguna de las maletas que portaban las drogas tenía nombres o artículos personales adjuntos, y no se han presentado cargos por drogas. "Todos cooperaron", dijo. Anthony Guglielmi, el portavoz de la policía de Chicago.

Dos hombres identificados como agentes de seguridad de Juice Wrld, Christopher Long, de 36 años, y Henry Dean, de 27, fueron acusados de delitos menores por posesión ilegal de armas y municiones. El primero fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego, mientras que el segundo, que tenía un permiso para portar un arma en Illinois, fue acusado de llevar un arma de fuego oculta en un aeropuerto y poseer municiones. Los dos ya están en libertad.

Nacido en Chicago, Higgins se mudó a los suburbios del sur de Homewood cuando era niño, y se graduó de la escuela secundaria Homewood-Flossmoor en 2017. El nombre artístico de Higgins fue inspirado por la actuación del rapero estadounidense Tupac Shakur en la película Juice (1992), dirigida por Ernest R. Dickerson, que narra la vida de cuatro jóvenes de Harlem. El músico declaró que sus influencias musicales llegaban de todos los géneros, desde el rock al rap, y reconoció su admiración por los raperos Chief Keef, Travis Scott y Kanye West y el cantante de rock británico Billy Idol.

La carrera de Juice Wrld empezó a despegar con el lanzamiento de la canción Lucid Dreams en 2018, que alcanzó el puesto número dos en la lista Billboard Hot 100. Después alcanzó el éxito con su primer disco, Goodbye & Good Riddance (2018), que alcanzó la sexta posición en la lista Billboard 200 en su tercera semana de lanzamiento y contiene canciones como All Girls Are the Same, esta con un remix con Lil Yachty, Armed and Dangerous y Wasted. Un mes después de lanzar el disco, publicó dos canciones de homenaje a los raperos Lil Peep y XXXTentacion, ambos fallecidos también con 21 y 20 años, respectivamente.

Su segundo álbum, Death Race for Love, debutó en el número uno en el Billboard 2000 en marzo de 2019. Este año, Juice Wrld también ganó el premio al Mejor Artista Nuevo en los Billboard Music Awards.

Muchos compañeros artistas y personalidades del mundo del rap y de la música en general han lamentado estos días la perdida del rapero a través de las redes sociales, como Drake, Lil Nas X, Ellie Goulding o Camila Cabello, entre otros.