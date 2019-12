París Hilton, sobre su vídeo sexual filtrado: “Entonces yo fui la mala, pero en la era del MeToo no hubiera sido así”

El famoso vídeo íntimo entre Paris Hilton y su expareja, Rick Salomon, que hizo público este último hace ya 15 años, sigue pesándole a la heredera del imperio hotelero. Aunque a la celebridad estadounidense ya no le afecta, sí admite que la filtración de esas imágenes le arrebató el ideal de sí misma por el que quería ser reconocida. “Cuando era niña, siempre admiraba a la princesa Diana y a mujeres así, a las que respetaba mucho”, dice Hilton en una entrevista al diario Los Angeles Times. “Sentí que cuando ese hombre hizo pública la cinta, básicamente me quitó eso que tanto quería para mí porque durante el resto de mi vida la gente me iba a juzgar y a pensar en mí de una manera diferente por un momento privado con alguien en quien yo confiaba y amaba”, explica la celebridad sobre cómo vio que su imagen quedaba empañada para siempre.

El escándalo estalló en pleno apogeo de popularidad de Hilton gracias al reality show que protagonizaba junto a otra niña rica, Nicole Richie, en Fox, The Simple Life, donde ambas acudían a granjas y casas familiares para trabajar por primera vez en su vida y llevar “una vida normal”. Para aprovechar el creciente éxito de la millonaria, su expareja Rick Salomon —que era también ex de las actrices Shannen Doherty y Pamela Anderson— decidió publicar un vídeo íntimo grabado desde un punto fijo y con el total desconocimiento de Paris Hilton, de entonces 20 años, titulado Una noche en París.

Hilton considera que si aquel vídeo que se filtró en 2004 se hubiese hecho público ahora, en plena era del MeToo, todo hubiese sido diferente. “En aquel entonces la gente actuaba como si yo fuera una mala persona, la villana. Si esto sucediera hoy, el vilipendiado hubiese sido él”, dice en referencia a su pareja de entonces.

“No es algo por lo que alguna vez quise ser conocida”, rememora ahora, a sus 38 años. Sin embargo, Hilton considera que aquello le sirvió para hacerse más fuerte con el paso de los años, tanto en su vida privada como en la pública. “Ahora me siento lo suficientemente cómoda conmigo misma como para contar mi historia. Antes no lo estaba”, admite, revelando que prepara un documental sobre sí misma que lanzará a principios de 2020 en YouTube. “En aquel entonces no había redes sociales, así que no pude acudir allí [y aclararlo] ... Nunca me defendí ni dije nada porque mis padres dijeron: 'Simplemente llamarás más la atención. Incluso si es mentira, mejor no le prestes atención. Tu familia y tus amigos conocen tu verdadero yo", reflexiona.

La heredera del imperio hotelero ya había hablado abiertamente del impacto que le supuso la publicación de este vídeo íntimo en el documental de 2018 de Netflix The American Meme. “Fue como si me hubiesen violado. Sentí como si hubiese perdido parte de mi alma y por eso la gente me hablaba de una forma tan mezquina y cruel. Me quise morir en muchas ocasiones. No quería seguir viviendo. Porque pensé que me habían quitado algo, que nunca volvería a ser la misma”, contó entonces la celebridad, admitiendo que el escándalo la llevó a contemplar incluso el suicidio.