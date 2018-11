Paris Hilton y su mala suerte en el amor

En febrero pasado Paris Hilton hizo oficial su compromiso con Chris Zylka y no ha transcurrido ni un año y la pareja ya ha roto. “Lo dejaron hace un mes porque su relación había empezado a enfriarse después de estar dos años juntos”, asegura una fuente cercana a ambos a Just Jared, que han sido los primeros en publicar la noticia luego recogida por los medios de EE UU. “Ahora Paris se centrará en su trabajo como DJ y en promocionar sus perfumes mientras que Chris volverá a actuar y hacer negocios relacionados con el arte, como la galería pop-up de Banksy que montó durante el pasado Art Basel”, afirman. Zylka le propuso matrimonio en Aspen, Colorado. “Estoy muy emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida y mi mejor amigos”, dijo Hilton . “Nunca me había sentido tan feliz, segura y amada. Él es perfecto para mí en todos los sentidos y me demostró que los cuentos de hadas sí existen”, añadió.

La pareja ha dejado momentos muy singulares para la posteridad como el vídeo de pedida de mano que Chris grabó mientras esquiaban o aquel incidente de anillo de diamantes perdido por Paris mientras bailaba en una discoteca que obligó a parar la fiesta para buscar la joya en los vasos de bebida de los asistentes.

Hilton y Zylka se conocieron hace ocho años en una fiesta tras la celebración de los Oscar, pero no fue hasta hace dos años que volvieron a verse y decidieron formalizar su relación. "Antes de enamorarnos hemos sido amigos durante seis años, pero ahora que vamos en serio Chris ha cambiado mi vida de tantas maneras que me hace sentir más feliz y segura que nunca. Estamos juntos en cada minuto”, dijo en su momento Hilton.

Al contrario que Hilton, Zylka viene de orígenes más humildes. El mismo actor confesó a The Daily Beast que había sufrido problemas económicos que incluso le llevaron a vivir en condiciones precarias en Los Ángeles porque no tenía suficiente dinero para alquilar un piso, incluso contó que muchas veces se duchó en centros comerciales.