Mena Massoud y el mundo no tan ideal de Hollywood

Hollywood no es un mundo ideal. Una vez que se entra, no quiere decir que se tenga el futuro garantizado, lleno de éxitos y glamur. Esta cara oscura de la industria del cine es la que está experimentando Mena Massoud, de 28 años, que saltó a la fama este mismo año por protagonizar la nueva versión del clásico de Disney Aladdin. Un auténtico éxito de taquilla que no ha conseguido que a Massoud le vuelvan a llamar para ninguna audición. "Estoy un poco cansado de quedarme callado al respecto. (...) Quiero que la gente sepa que no siempre es todo un camino de rosas cuando haces algo como Aladdin. 'Debe haber conseguido millones, debe estar recibiendo todas estas ofertas'. Nada de eso. No he tenido una sola audición desde que se estrenó Aladdin", ha revelado el actor al portar The Daily Beast.

Desde que rodó el aclamado largometraje, que recaudó más de mil millones de dólares en la taquilla, solo ha participado en proyectos menores y ahora se encuentra promocionando la serie Reprisal, de la plataforma de vídeo Hulu. Nada que ver con las expectativas que generó tras interpretar al ladrón del cuento de Las mil y una noches. El actor es consciente de que no es fácil obtener papeles tan relevantes —no está "esperando ser Batman"—, pero solo pide una oportunidad. Cree que el problema es en parte que ya le han encasillado en un papel: "Soy una persona prometedora en el sentido de que he estado haciendo esto durante 10 años, pero para mucha gente, Aladdin es lo primero en lo que me han visto. Así que creo que me verán de esa manera mucho tiempo”. Durante la promoción del éxito de Disney lo que más le preguntaban era: "¿Cómo crees que esto va a cambiar tu carrera?". A lo que el actor responde ahora: "La verdad es que no he visto ningún gran cambio".

Su compañero de reparto Will Smith, que interpretó al genio de la lámpara, ha conocido las declaraciones de Massoud a través de una reportera y no ha dudado en contestar: "Es un actor espectacular. No tiene nada de lo que preocuparse". Una confianza que ya demostró durante la promoción de Aladdin, cuando alababa constantemente la labor del joven intérprete y Naomi Scott (la princesa Jasmine). En el programa El hormiguero dijo: "La verdad es que estos dos han hecho un trabajo increíble en esta película (...), han hecho algo que realmente yo creo que va a marcar a toda una generación (...). Yo estaba con la boca abierta trabajando con ellos todo el tiempo". Además, Smith subió a su canal de YouTube un vídeo en el que mostraba los muñecos oficiales de la película, a los dos jóvenes actores y reconocía que había sido una verdadera inspiración trabajar con ellos: "Es un honor ver a la gente joven llegar aquí, con energía positiva y el amor con el que hacéis las cosas. Hace que me guste formar parte de este negocio".

Vídeo del canal de Will Smith. YouTube

Antes de Aladdin, Massoud no había trabajado en grandes producciones. Su primer papel fue en 2011, en la serie Nikita, donde interpretaba a Al Qaeda #2. Consciente de que su color de piel le iba a encasillar en roles de terrorista —nació en Egipto y su familia se mudó a Toronto (Canadá) cuando tenía tres años—, se propuso encontrar personajes que no tuviesen una connotación negativa. Tuvo varios trabajos hasta conseguir interpretar a Aladdin. Y su carrera no ha vuelto a brillar desde entonces.