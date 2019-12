Rafael Ruiz, de Los del Río, sobre su hijo secreto: “Lo tengo todo resuelto”

Rafael Ruiz, el moreno del dúo Los del Río, se encuentra en pleno centro de la polémica después de que el pasado viernes la justicia confirmara la filiación de Leonardo, un joven de 30 años que lleva dos años persiguiendo judicialmente al artista para que reconozca su paternidad. Aunque ha sido ahora cuando el juez ha dictado sentencia, el cantante sevillano, de 72 años, ya reconoció el pasado junio que Leonardo era su hijo biológico, cuando las pruebas de ADN a las que el juzgado le obligó a someterse resultaron positivas.

Pero el reconocimiento no es suficiente para Leonardo, que padece una minusvalía debido a una grave deficiencia visual desde su nacimiento —ha perdido en torno a un 70% de visión— que se suma a otros problemas de salud que su abogado, Fernando Osuna, prefiere no detallar. Acompañado siempre de su madre, Leonardo se ha puesto en manos de este famoso letrado experto en filiaciones para reclamar a Rafael Ruiz una indemnización. “Vamos a pedir una pensión para cubrir las necesidades básicas y médicas de Leonardo y, además, una indemnización por daños morales por haberse desentendido de él todos estos años aún siendo conocedor de su dolencia”, ha asegurado Osuna a EL PAÍS en conversación telefónica.

Ruiz, por su parte, está tranquilo y admite que no tiene nada nuevo que aportar. “Lo tengo todo resuelto. Lo he reconocido y no me he escondido en ningún momento”, afirmó el miércoles a este periódico el cocreador de Macarena, apoyado en todo momento por su amigo y compañero, Antonio Romero, el otro integrante del que es considerado uno de los dúos españoles más internacionales.

ampliar foto Antonio Romero y Rafael Ruiz, de Los del Río, en Madrid, el pasado febrero. cordonpress

Leonardo es fruto de una relación esporádica entre Rafael Ruiz y Jaqueline Rodríguez, una admiradora con la que coincidió en uno de los múltiples conciertos que Los del Río han realizado en Venezuela. Allí, hace 30 años, este joven nació tras solamente seis meses de gestación y con algunos problemas de salud de los que Ruiz siempre ha sido conocedor, según el abogado Osuna. En 2004 madre e hijo llegaron a España. Primero vivieron en Málaga y después se instalaron en las inmediaciones de Sevilla para acabar asentándose en la localidad de Mairena del Aljarafe, donde residen actualmente en un piso de alquiler, a escasos 20 kilómetros de Dos Hermanas, donde vive Ruiz junto a su esposa, Isabel Romero.

Según admite el abogado, durante los primeros cuatro años de Leonardo en España este recibía una manutención de Rafael Ruiz de unos 1.000 euros mensuales. Eso fue hasta 2008, coincidiendo con la mayoría de edad del joven. “En la legislación española, los padres deben mantener a sus hijos hasta los 26 años más o menos, e incluso hasta los 29 o 30. Y si encima el hijo tiene algún tipo de enfermedad o discapacidad se podría alargar más”, explica Osuna. Según el letrado, Jaqueline apenas tiene empleos esporádicos como limpiadora con un sueldo muy bajo y Leonardo intentó trabajar con la ONCE, pero sus problemas de salud “le impedían vender cupones”, por lo que solo percibe una pequeña pensión de unos 400 euros por su minusvalía.

En 2017, madre e hijo interpusieron la primera demanda de paternidad, algo que obligó a Ruiz a realizarse las pruebas de ADN. Tras reconocer públicamente el sevillano a Leonardo el pasado junio, este y su madre contactaron con Fernando Osuna. Este experto en filiaciones ha logrado, entre otros casos, que la justicia reconociera a Manuel Díaz como hijo legítimo de Manuel Benítez El Cordobés y también al hijo de Rafael Ostos, un millonario sevillano. Además, lleva también la demanda de Javier Santos contra Julio Iglesias. Con el cantante de Los del Río va a seguir más o menos los mismos pasos. “Existe un daño moral ocasionado a Leonardo, no solo en el ámbito patrimonial, sino en el terreno personal y anímico”, cuenta Osuna a EL PAÍS. También detalla que ya está preparando la demanda que presentará próximamente y en la que reclamará al artista una mensualidad de unos 1.500-2.000 euros como manutención. “No solo para la alimentación, sino también para todos los gastos de medicinas que conllevan sus enfermedades”, explica.

Casado con Isabel Romero desde hace más de 46 años y con cuatro hijos fruto de su matrimonio, Rafael Ruiz recibirá próximamente una nueva citación judicial para conocer lo que le deparará sobre este nuevo quinto hijo.