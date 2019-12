5

Vero Boquete: “No tomo cafés en vaso de plástico y casi no como carne”

Nuestro planeta está en peligro. El cambio climático es algo que ya asusta, y mucho, a la mayoría de la población. Sabemos que no viviremos los peores efectos pero tampoco queremos ser los asesinos de la vida. Se busca compromiso. Debemos tener información y conocimiento, comprometernos por el cambio y hacerlo ya. Mi deporte me ha dado la oportunidad de viajar a muchos países y observar las grandes maravillas naturales y eso hace imposible no querer hacer algo para conservarlas. Yo ya he dicho no a los cafés en vaso de plástico y nunca viajo sin mi bote reusable para el agua. La reducción del consumo de carne y de productos animales es otra medida personal; como carne dos veces al mes, no porque no me guste sino porque, además de que no es lo mejor para mi organismo ni para mi rendimiento, la ganadería es el mayor causante de la emisión de gases efecto invernadero, deforestación, desertificación y contaminación. Pero el compromiso debe ser a gran escala: Gobiernos y empresas. Las medidas han de empezar ahí. Donde no llegue la conciencia y el compromiso que lleguen la obligación, la penalización y las multas.