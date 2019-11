Ocho regalos viajeros que parecen una tontuna (o no)

1. The Travel Bra (el sujetador viajero con bolsillos)

Es lo menos sexi que he visto últimamente. Y dudo mucho de las posibilidades de éxito que tengas si ligas y lo primero que toca tu pareja son las tarjetas de crédito. Pero la idea es genial. Annie Holden, una apasionada viajera, creó en 2015 The Travel Bra Company basada en su propia experiencia. Su trabajo y sed de aventura la llevaron a recorrer lugares remotos de Australia, India y Papúa Guinea, donde no había cajeros automáticos ni habitaciones de hotel con caja fuerte. La necesidad de viajar segura y contar con un lugar donde guardar su pasaporte, tarjeta de crédito o dinero en efectivo la llevó a desarrollar un sujetador con bolsillo para los documentos importantes. ¿Qué mejor sitio para ponerlos, no?

2. La almohada de viaje Woollip

Muy mal tienes que llevar el tema de volar como para comprarte semejante almohada de viajes, según dicen diseñada por fisioterapeutas e inspirada en un sillón de masaje. Woollip asegura que con este artefacto podrás encontrar la posición ideal para dormir a bordo. ¿En serio? Será ligero, plegable, inflable y se podrá usar en cualquier medio de transporte, pero si ya es complicado meter lo necesario en el equipaje de cabina, no me imagino añadiendo además semejante artefacto.

3. La mochila con silla incorporada Bago Bago

¿Cuantas veces no habrías dado un potosí por un lugar donde sentarte (gratis) en un agotador día siguiendo a tu pareja, entusiasta visitadora de todos los museos de la ciudad? No busques más, aquí está la solución: la mochila con silla plegable incorporada. Esta empresa familiar establecida en 2012 diseñó y patentó la primera mochila del mundo con silla por necesidad. Uno de sus miembros tenía dificultades para caminar después de un accidente y necesitaba sentarse continuamente. Así nació Bago Bago (nunca sabremos si el nombre tiene algo de ironía hacia el vago, con v, castellano).

4. Jabón en papel Trek & Travel Body Wash



Con Trek y Travel Pocket se acabaron los líquidos en tu maleta y los dramas en la seguridad del aeropuerto. Viajar sin botes de champú y jabón... y no oler a tigre a los tres días. Es un kit con 50 hojas de papel impregnadas de jabón para otros tantos días de viaje en un envase de plástico impermeable. Más práctico, ¡imposible! El fabricante asegura que sirve para lavar el cabello, el cuerpo e incluso la ropa. Muy conveniente para viajes, camping y senderismo, solo hay que mojarlo.

5. La lavadora de ropa Scrubba

¿Te imaginas viajar con la lavadora a cuestas? Tranquilo, esta es portátil y sin cables. Se trata de una bolsa sellada e impermeable de lavado que incorpora todo lo que necesitas para la colada viajera (eso sí, a mano). Solo debes rellenar, enrollar, desinflar, frotar, enjuagar y secar. Incorpora una tabla flexible, para frotar la ropa como en los antiguos lavaderos. Fácil, ¿no? Sigo pensando que una pastilla de jabón Lagarto de las de toda la vida hace lo mismo y sin tanta tontuna, pero si te encantan los gadgets, tienes que pedirle este a los Reyes.

6. Pastillas de dentífrico Bite



Bajas a desayunar en el hotel. Y luego te gusta subir a la habitación a lavarte los dientes. Pero, ¡horror!, el autobús se va y ya no te da tiempo. No hay problema: las pastillas Bite están pensadas para lavártelos sin dentífrico ni cepillo. Basta chuparlas y deshacerlas en la boca. La empresa fabricante asegura que es la mejor forma de reemplazar los tubos de plástico y los restos de pasta, que también contaminan un rato.

7. Dos en uno: chaqueta y almohada de viaje TUMI



Este invento de nylon y relleno de plumas puede servir de chaqueta (reversible) o almohada de viaje. La transformación de la pieza es sencilla gracias a un bolsillo escondido en el cuello de la prenda. Parece práctico, pero ¿qué ocurre si en el avión tienes frío? O torticolis o pulmonía... la decisión se complica. El fabricante asegura que para su fabricación siguen el estándar de responsabilidad para plumones, el cual garantiza el bienestar de las ocas y los patos que proporcionan plumones y plumas.

8. Porta portátil TUMI



¿Harto de sacar el portátil del equipaje de mano en cada arco de seguridad de los aeropuertos? El maletín Brief Back permite dejar el ordenador portátil dentro y pasarlo directamente por el escáner gracias a su tecnología T-Pass, aprobada por la TSA (la agencia de seguridad en el transporte norteamericana). Su publicidad dice que tiene un diseño espacioso y bien organizado e incluye bolsillos interiores y exteriores que garantizan un viaje de negocios sin problemas. Ahora bien, me juego unas cervezas a que 9,5 de cada 10 agentes de seguridad de aeropuertos no han oído hablar en su vida de la tecnología T-Pass y te hacen sacar el portátil como al resto de mortales. Fijo.