Robert Pattinson: sobre una escena grotesca de sexo, comer barro y rodar borracho

Jim Carrey se metió tanto en la piel del cómico Andy Kaufmann durante el rodaje de Man of the moon (2000) que actuaba como si fuera el propio Andy las 24 horas del día, incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Jack Nicholson hizo lo mismo cuando interpretó al enfermo mental McMurphy en Alguien voló sobre el nido del cuco (1976). Siguiendo su estela, Adrien Brody dejó de comer, se aisló y rompió con su novia para acercarse lo máximo posible a la soledad que pudo sentir el personaje al que daba vida en El pianista (2002). Pero no son los únicos. A lo largo de la historia del cine, los ejemplos de actores que llevaron al extremo sus interpretaciones son numerosos.

"Estaba inconsciente todo el tiempo. Fue una locura. Pasé mucho tiempo borracho, provocándome el vómito y orinando mis pantalones. Era repugnante" Robert Pattinson

El último ha sido Robert Pattinson (Reino Unido, 1986). El actor que conoció la fama masiva con la saga Crepúsculo se ha metido en la piel de un farolero en El faro (en cines a partir de 10 de enero) y para interpretar a este personaje asegura que se pasó el rodaje comiendo barro, borracho y vomitando. "Estaba básicamente inconsciente todo el tiempo. Fue una locura. Pasé mucho tiempo borracho, haciéndome vomitar y orinando mis pantalones. Era repugnante", confesó Pattinson en una entrevista en la edición inglesa de Esquire.

Algo que también debió pensar su compañero de reparto, Willem Dafoe, cuando amenazó con abandonar el rodaje si Pattinson volvía a vomitar cerca de él. "Hay una escena en la que Willem está durmiendo conmigo y estamos muy borrachos. En ese momento sentí que estábamos completamente perdidos. Yo estaba tratando de provocarme el vómito, pero Robert Eggers [el director] me dijo que parara porque Willem lo estaba mirando incómodo mientras le decía: 'Si me vomita, me iré".

Tráiler de 'El faro'.

En otra entrevista al programa The Awardist, el actor recuerda cómo el primer día le tocó rodar una escena en la que aparecía masturbándose: “Ese día lo pasé desnudo en una pequeña cabaña y empecé a perder un poco la cabeza". El director de la cinta, Robert Eggers, lo confirma en The Daily Beast: "El primer día grabamos a Rob masturbándose en el cobertizo (es la primera cosa que grabamos) y Rob realmente, de verdad, se dejó la piel en ello. Fue muy inspirador". "Siempre está bien hacer algo enorme para una primera escena y esto realmente lo fue", comentó al respecto el protagonista de la película en IndieWire.

Tras convertirse en un ídolo adolescente con sus papeles en Harry Potter y Crepúsculo, Pattinson lleva tiempo afanado en hacer trabajos que le alejen de esa imagen naif. De ahí que, como él mismo ha explicado en más de una ocasión, haya querido participar en "películas raras". "Robert Pattinson me dijo: 'Solo estoy interesado en trabajar en proyectos que son raros', confirma Eggers. Una de las escenas más excéntricas de la cinta es el momento en el que el personaje de Pattinson tiene sexo con una sirena (interpretada por la modelo Valeriia Karaman). "Fue una secuencia muy planificada para la que nos documentamos mucho antes de grabar. El diseño de los genitales de la sirena estaba basado en los de un tiburón", afirma el director en The Daily Beast, donde definen la escena como "algo grotesco plagado de genitales y tentáculos resbaladizos".

En la cinta de Robert Eggers, rodada en blanco y negro, Willem Dafoe y Robert Pattinson interpretan a dos hombres que se ven obligados a convivir en el faro de una isla de Nueva Inglaterra en la que están atrapados por culpa de una tormenta que no cesa. El faro, que se estrenó en mayo en EE. UU. y está apunto de hacerlo en España, suena en muchas quinielas como posible candidata a ganar algún Oscar en la edición de 2020. Una predicción que hasta principios de 2020 no podremos confirmar.



Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.