“Salgo a marchar porque me duele mi país y siento que hay que acompañar a la gente. Por empatía con el dolor de la gente, con la inconformidad. Respetar los acuerdos de paz es con lo que más he sentido conexión, necesitamos que el Gobierno cumpla con lo pactado. Le reclamo actitud. Solo con escuchar no se resuelven las cosas, necesitamos acciones concretas. Y pronto. Que se sintonice con el sentir del pueblo”, comenta el diseñador editorial y artista visual Juan Felipe Sanmiguel, de 40 años.