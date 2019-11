Apple, Huawei, Samsung y Xiaomi: portátiles y móviles de gama media y alta con hasta un 40% de descuento

Insertos en la vorágine de la semana del Black Friday y a tan solo un par de días de alcanzar la fecha más señalada por parte del universo de las ecommerce, muchos pueden acabar buceando por multitud de páginas webs para encontrar el móvil que necesitan o el portátil que regalarán estas navidades sin éxito. Y es que, cada vez más, todo tipo de empresas de comercio electrónico aprovechan estos días para potenciar sus ventas a través de grandes descuentos de destacadas marcas, sobre todo en el mundo de la tecnología, las smart TV y los periféricos.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado un total de 14 artículos desde la plataforma eBay con jugosos descuentos de firmas muy conocidas y potentes: como Apple, Xiaomi o Samsung, Huawei y Honor (la marca de Huawei para un público más juvenil) también tienen cabida en esta selección, donde podremos encontrar desde un Macbook Air de 13,3 pulgadas por debajo de los 1.000 euros y con casi un 30% de rebaja hasta un smartphone de gama media-alta como el Xiaomi Mi 9 con unas prestaciones elevadas y a un precio muy atractivo. Los descuentos alcanzan, en algún caso, hasta el 40% de rebaja sobre el precio original. Además, todos los artículos cuentan con envío gratuito, son nuevos, de vendedores profesionales y cuentan con la garantía al cliente de eBay.

TODO APPLE [Hasta 31% de rebaja]

- MacBook Air edición especial 2019 de 13,3" con 8 GB de RAM y 128 GB de SSD. Un clásico dentro de la gama de los portátiles de la empresa de Cupertino. Ligero (tan solo pesa 1,25 kilogramos) y muy fino (con un grosor de 1,56 cm), la pantalla es de tipo Retina de alta resolución e incorpora la tecnología True Tone: ajuste de los blancos en función de la temperatura ambiente para una mayor nitidez. Equipa también la función Touch ID para desbloquear el terminal y una autonomía que se alarga hasta las 13 horas. Dispone del procesador intel Core i5 de 8ª generación. 20% de descuento, ahorra 251 euros.

- Iphone XR de 6,1 pulgadas y 64 GB de memoria interna. Se trata de la penúltima generación de smartphones de la firma de la manzana. Lanzado en 2018, este modelo dispone de una pantalla Liquid Retina de 6,1 pulgadas con la tecnología LCD más avanzada del sector. Sus bordes son de aluminio y es resistente al agua y el polvo. Gracias a tres tecnologías distintas de reconocimiento facial, se pueden llevar a cabo tareas como desbloquear el teléfono, iniciar sesión o hacer pagos. Incluye también barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de luz ambiental. En cuanto a la fotografía, equipa una cámara principal de 12 Mpx y una frontal de 7 Mpx. Su memoria interna es de 64 GB e incorpora carga rápida. 17% de descuento, ahorra 119,01 euros.

- Apple AirPods de 2ª generación con estuche de carga inalámbrica. El producto funciona con Siri para gestión de música o inicio del asistente del smartphone, por ejemplo. Además, su batería alcanza las cinco horas de reproducción de música y tres horas de conversación con una sola carga. El estuche se puede cargar con un conector Lightning y los auriculares son compatibles con un gran número de modelos de iPhone, iPad, Apple Watch o Mac. Con tan solo un toque se configuran con el móvil, se activan automáticamente y están siempre conectados. Al dejar de utilizarlos, ellos mismos se desactivan. 31% de descuento, ahorra 70 euros.

- Apple iPad edición 2019 con pantalla Retina en color plata. Una tableta perfecta para ver películas, series, trabajar en un proyecto o navegar por internet con varias pestañas abiertas. Equipa un chip A10 Fusion por lo que puede editar un vídeo 4K y moverse entre gráficos pesados. Su cámara FaceTime HD y la trasera de 8 Mpx complementan su usabilidad de forma idónea con experiencias inmersivas, incluso, en realidad aumentada. Dispone de 32 GB de capacidad, conectividad Wi-Fi y una pantalla de 10,2 pulgadas. La batería puede prolongarse hasta las 10 horas de funcionamiento. Apenas alcanza los 500 gramos de peso por lo que es ideal para transportarlo a cualquier parte. 15% de descuento, ahorra 52 euros.

TODO XIAOMI [Hasta 38% de rebaja]

- Xiaomi Mi 9 de 64 GB de memoria y 6 GB de RAM en color azul. En el segmento de los Mi 9 este modelo es el más elevado en cuanto a prestaciones y características. Equipa una triple cámara flagship ultraclara con Inteligencia Artificial incoporada. Además, para captar una mayor perspectiva, también incluye un gran angular con fotografía macro. En cuanto a su diseño, el cuerpo es de cristal holográfico y ofrece una curvatura adicional en su parte trasera que le confiere un extra de elegancia al conjunto. Tiene instalado el procesador Qualcomm 855 (con un rendimiento de la CPU un 45% mejorado y en juegos hasta un 20%), una pantalla Samsung Amoled de 6,39 pulgadas y soporta una carga rápida inalámbrica de 20 watios. Su sensor de imagen es Sony y alcanza los 48 Mpx, tres veces más sensible a la luz. 15% de descuento, ahorra 52,01 euros.

- Xiaomi Redmi Note 8 en color azul. El puente fuerte de este terminal de gama media es, sin duda, el apartado de la imagen. Tiene una cuádruple cámara con resolución de la lente principal de 48 Mpx y mejora con la inteligencia artificial, un ultra angular con 120º de antidistorsión, una lente macro y un sensor de profundidad. En otro orden de cosas, la pantalla es de 6,3 pulgadas y notch tipo gota recubierta por Corning Gorilla Glass 5, también por su parte trasera. Además su batería de gran capacidad (4.000 mAh) se puede cargar de forma rápida mediante su USB tipo C. Soporta NFC multifunción e incorpora 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria RAM. 20% de descuento, ahorra 40 euros.

- Pulsera de actividad Xiaomi Amazfit Bip en color negro. Eso de tener que sacar el móvil para revisar las notificaciones ha dejado de ser necesario con los relojes inteligentes. Y es que un smartwatch, como este de Xiaomi, permite acceder a las principales funciones del teléfono desde la muñeca, tales como responder a llamadas o mensajes, cambiar de canción o revisar el clima, entre otras posibilidades más. Si además te gusta hacer deporte, podrás registrar tus entrenamientos y rutas al momento. 38% de descuento, ahorra 30,01 euros.

TODO ASUS Y HP [Hasta 40% de rebaja]

- Portátil Asus Core VivoBook S15 i7 con pantalla de 15,6 pulgadas. Un completo portátil para aquellos que necesiten darle un uso intensivo a sus tareas. Equipa hasta 8 GB de RAM DDR4 y una SSD de 256 GB, suficiente para guardar todo lo que hagamos en él y disponer de una carga rápida de programas y aplicaciones nada más encenderlo. Por otra parte, incluye una pantalla NanoEdge con tres marcos ultrafinos y una bisagra de alta precisión para ampliar la abertura de la misma, de forma suave y segura. El teclado también se inclina unos grados para mejor la escritura. Con conectividad bluetooth 4.2, cuatro puertos USB (dos de ellos 2.0), webcam con micrófono y sensor de huella integrado. Pesa 1,8 kilogramos y se adquiere en color gris. Sistema operativo Windows 10 Home. 33% de descuento, ahorra 300 euros.

- Portátil HP G7 en color negro. Otra opción, englobada en una gama más modesta, es hacernos con esta otra máquina. El producto es ideal para iniciarnos en el universo de los portátiles sin necesidad de hacer grandes dispendios. Incorpora un procesador AMD Ryzen 3 2220 U con gráficos Radeon Vega. Dispone de 8 GB de RAM y un disco duro SSD de 256 GB. La pantalla es de 15,6 pulgadas HD tipo LED. La batería es de 3 celdas y las conexiones son de hasta tres puertos USB, un HDMI y un lector de tarjetas 3 en 1. No dispone de sistema operativo. 40% de descuento, ahorra 199,01 euros.

HONOR Y HUAWEI [Hasta 37% de rebaja]

- Honor 20 Lite de 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna en color azul. Este segmento, dirigido a un público más joven, es la versión internacional del 20i y el hermano mayor del 10 Lite. Equipa una pantalla de 6,21 pulgadas con una resolución Full HD. Dispone de tres cámaras traseras (con una principal de 24 Mpx). La frontal alcanza los 323 Mpx. Con una más que completa batería (llega hasta los 3.400 mAh), dispone de desbloqueo facial y lector de huellas trasero, entre otras funciones. Entre las conexiones, equipa una salida de jack de 3,5 mm, otra de micro USB, Wifi 5 y 4G. 37% de descuento, ahorra 110 euros.

- Huawei P30 Lite en color azul. Con esta versión más ligera de su nueva generación de teléfonos, la marca china demuestra la importancia que le ha dado a la fotografía. Y es que este modelo más económico dispone de tres cámaras traseras: una principal de 48 MP con súper zoom, un gran angular de 8 MP y 120 grados de visión, así como un sensor bokeh de 2 MP. Por su parte, la cámara frontal es de 24 Mpx. La pantalla, de tipo IPS, tiene una diagonal de 6,15 pulgadas y notch de gota. En cuestión rendimiento ofrece una RAM de 4 GB y 128 GB de almacenamiento, con un procesador Kirin 710. Su precio rebajado en la web de eBay es de 245,99 euros.14% de descuento, ahorra 36 euros.

TODO SAMSUNG [ Hasta 39% de rebaja]

- Samsung Galaxy Note 10+ en color blanco. Se trata del hermano mayor de la gama de los Note. Equipa una pantalla Dynamic Amoled de 6,8 pulgadas y un diseño que sorprende por lo fino que es: con tan solo un ancho de 7,9 mm, gracias a la calidad de sus materiales (metal y vidrio altamente fundidos). Dispone de 256 GB de almacenamiento interno y 12 GB de RAM que, unidos al chip HyperFast y al procesador de 7 nm, podrás descargar archivos, jugar en online y transmitir contenido sin problemas. Dispone de una batería de gran capacidad (4.300 mAh) que tiene la capacidad de cargarse de forma rápida en tan solo 30 minutos. En cuanto al apartado de la imagen, dispone de cuádruple cámara trasera (12+16+12 Mpx) y una frontal de 10 Mpx. Otros de sus componentes son la lente de doble apertura, la cámara ultra gran angular, el Live Focus y el Optimizador de Escenas. 16% de descuento, ahorra 129,01 euros.

- Samsung Galaxy A30s en color blanco. Para los amantes de los juegos, este terminal que en la tienda oficial está a un precio más caro (279 euros) que el ofertado por eBay, puede ser una buena alternativa. Gracias a la función Game Booster, el rendimiento multimedia mejora la interfaz consiguiendo que los movimientos a la hora de jugar sean suaves y más realistas. Dispone, además, de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento además de una pantalla de 6,4 pulgadas. Incorpora sensor de luz ambiental, de proximidad y de identidad por huella. 39% de descuento, ahorra 110 euros.

TODO SONY [Hasta 31% de rebaja]

- PS4 de 1 TB, mando inalámbrico y tres juegos (Uncharted 4, The Last of Us y Horizon Zero Down). Una oferta más que atractiva con una clara apuesta por los videojuegos más destacados de los últimos tiempos: de aventura, acción o supervivencia con tintes de terror. La consola más afamada de Sony ahora con un diseño más liviano y compacto, de tipo Slim. El lote incluye, además: auriculares mono con micrófono, cable de alimentación AC, cable HDMI y un cable USB. 31% de descuento, ahorra 110,04 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de noviembre de 2019.

