El 25 de noviembre de 1960, tres hermanas, opositoras a la feroz dictadura militar que sojuzgaba a la República Dominicana, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por orden del general Trujillo. En 1999, la ONU estableció el aniversario de la muerte de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora en todas las democracias del mundo, aunque no en todas las capitales. La ciudad y la Comunidad de Madrid han suprimido este año la declaración institucional con la que, desde 2005, se adherían al objetivo fijado por la ONU para luchar contra una catástrofe social que todos los días mata mujeres en cualquier lugar del mundo. Vox lo ha impuesto. PP y Ciudadanos se lo han concedido. La vergüenza que siento no tiene límites. Tampoco afecta a mi memoria. A mí nadie me va a dar lecciones de feminismo, le gustaba decir a Casado en campaña electoral. Supongo que no se atreverá a repetirlo, porque la verdadera lección nos la han dado hoy él y sus socios. Hoy está claro quién se pone de rodillas para plegarse ante lo inaceptable, así que les sugiero que eliminen el verbo arrodillarse de su argumentario. Imagino que el próximo 8 de marzo la manifestación será ilegal, o pretenderán enviarnos a un polígono del extrarradio. Me pregunto si, en cualquier caso, Arrimadas y Villacís se atreverán a asomar por allí. Recuerdo también sus aspavientos, sus expresiones ofendidas de víctimas inocentes, su condena del sectarismo excluyente del feminismo radical. Hoy, sólo lamento no haberme encontrado con ellas el año pasado. Las mujeres que las abuchearon sabían que, antes o después, iba a pasar esto. Las demás, no deberían olvidarlo.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.