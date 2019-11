Me encanta que se promueva la solidaridad y la salud a través del deporte. Esto es lo que pasó el pasado domingo en la carrera de la mujer de Barcelona. Una iniciativa que reunió a miles de personas para colaborar en la investigación contra el cáncer de mama. Mujeres en su mayoría —aunque también hombres— de edades muy distintas formaron un ambiente en el que me sentí muy cómoda y emocionada. En particular me enterneció el mensaje que llevaba una mujer de unos 70 años en la camiseta: “Va por ti, Pepi. Siempre juntas”. Muchas carreras por esta misma causa se han realizado por España este año. Estas acciones han animado a personas como mi madre a llevar una vida más saludable en la que el deporte tenga cabida. Ojalá también tenga más repercusión en la investigación para la cura del cáncer de mama. Mucha fuerza a todas las que lo sufren.

Andrea Motos. Barcelona

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.