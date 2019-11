Las mejores ofertas y precios de la semana en Amazon y eBay (14 de noviembre)

Como cada jueves en EL PAÍS Escaparate nos dedicamos a seleccionar una serie de artículos a precios muy competitivos de diferentes plataformas de comercio electrónico de una variedad de categorías de compra. En esta ocasión, hemos buceado por las webs de eBay y Amazon para rescatar los mejores descuentos y las rebajas más rompedoras en tanto en artículos de ocio, tecnología o belleza como en productos para el hogar, menaje o niños. También nos adentramos en el mundo de los viajes en coche desde el punto de vista de la seguridad.

Así, podemos encontrarnos un televisor OLED de 55 pulgadas con casi un 40% de descuento, la última versión de la tableta de Apple con conexión Wi-Fi, el modelo de zapatillas ML574 en color negro de la marca New Balance o un práctico lote de recortadora Braun y maquinilla Gillette Fusion5 ProGlide, entre otros muchos. Las compras que se adquieren en la plataforma eBay tienen envío gratuito.

TECNOLOGÍA

- Televisor OLED LG OLED55B9PLA. A la par con los paneles QLED de la coreana Samsung, la OLED es una de las tecnologías que mejor calidad de imagen ofrecen actualmente. La posibilidad de apagar completamente cada uno de los puntos que componen la pantalla, posibilita unos negros profundos, consiguiendo una imagen mucho más realista, sin degradados de luz y con esquinas correctamente iluminadas. Este LG es un modelo de 55 pulgadas de diagonal y resolución UHD 4K, con sistema Smart TV, conexión WiFi y cuatro puertos HDMI. Su precio en la tienda oficial de LG es de 1.927 euros, en Phone House cuesta 1.557 euros y en MediaMarkt 1.749 euros. En eBay, el envío es gratis. 37% de descuento. Ahorra 727,01 euros.

- 3 meses de Kindle Unlimited gratis. Ante la inminencia del Black Friday, Amazon lanza de nuevo una de sus suscripciones estrella a coste cero durante tres meses, cuando lo habitual es disponer de un período de sólo un mes de prueba. Se trata de su servicio Kindle Unlimited, gracias al cual dispondrás de acceso a más de un millón de libros que podrás leer ya no sólo en sus e-Readers Kindle, sino también en cualquier otro dispositivo como tablets o smartphones gracias a la aplicación Kindle, compatible con iOS, Android y sistemas Fire. El precio de esta suscripción es de 9,99 euros mensuales, pero si te registras ahora, disfrutarás de 3 meses gratis y empezarás a pagar a partir del cuarto, si bien puedes darte de baja en cualquier momento y sin penalización.

- Apple iPad WiFi 10.2 2019. Si estás buscando la última versión de la tableta de la marca de la manzana, en eBay es posible encontrar el modelo de 10,2 pulgadas en su modalidad sólo WiFi (sin 4G) al mejor precio del mercado. Está dotado de sensor de huella Touch ID, por lo que podrás desbloquearlo cómodamente sólo con el dedo. Su pantalla Multi-Touch tiene una resolución de 2.160 x 1.620 píxeles y es compatible con el Apple Pencil. Incluye una cámara principal de 8 megapíxeles capaz de capturar panorámicas de hasta 43 megapíxeles. Su precio oficial es de 379 euros, lo mismo que cuesta en PCComponentes o MediaMarkt. Sólo en Amazon se encuentra ligeramente rebajada a 354 euros. 20% de descuento. Ahorra 79,01 euros.

HOGAR

- Regleta Belkin SurgeStrip. Con el mal tiempo haciendo acto de presencia de una forma más habitual, las tormentas y los cortes puntuales de luz serán cada vez más habituales en los próximos meses, por lo que conviene proteger adecuadamente los aparatos eléctricos más valiosos de casa. Esta regleta Belkin ofrece 6 enchufes con protección CA de 3 conductores, capaces de soportar picos de tensión de hasta 650 julios, perfecto por ejemplo para mantener a buen recaudo el televisor, las consolas y/o el home cinema. Integra además dos puertos USB que te permitirán cargar el móvil o cualquier otro dispositivo disfrutando también de protección. La encontrarás en MediaMarkt a 37,99 euros, en PCComponentes a 46,95 euros y en Grooves a 62,09 euros.

- Wok Bra Advanced. Cada vez más de moda para el salteado de verduras, los woks también ganan terreno en otras especialidades como la cocina al vapor o en la elaboración de alimentos fritos. Este modelo de la prestigiosa marca Bra pertenece a la serie Advanced, que se caracteriza por estar fabricada en aluminio fundido con una capa súper reforzada con antiadherente libre de PFOA Chemours, garantizando una larga durabilidad. Tiene una base de 15 centímetros compatible con todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción, y un diámetro superior de 28 centímetros. El mango ergonómico, fabricado en baquelita termo-resistente, incluye inserciones de silicona para mejorar su agarre. Tiene un precio oficial de 51,30 euros y en tiendas como eBay se encuentra en torno a los 57 euros. 51% de descuento. Ahorra 26,31 euros.

MODA Y BELLEZA

- Reloj Maserati Epoca. Ideal tanto para regalar durante las próximas Navidades como para renovar tu modelo actual si te gustan los relojes elegantes. Este reloj Maserati, cuya caja y brazalete de malla milanesa está realizado en acero inoxidable e integra un mecanismo de movimiento de cuarzo analógico SEIKO VD51B que además incluye cronógrafo. La caja, de 43 milímetros de diámetro, está protegida con una lámina de cristal mineral y ofrece una resistencia al agua de 10 atmósferas, por lo que podrás ducharte e incluso nadar con él sin problema. Su precio en tiendas especializadas como El Corte Inglés es de 285 euros, y en joyerías como Laguarda Joiers o Larrabe tiene un precio medio de 250 euros. Tanto el envío como la devolución son gratis. 60% de descuento. Ahorra 171,68 euros.

- Crema Olay Total Effects Whip. Esta crema hidratante está desarrollada con la tecnología ActiveRush, que transforma la crema en líquido en su aplicación para conseguir una absorción instantánea y con un acabado ligero. Esta cualidad te permitirá maquillarte inmediatamente tras su aplicación sin tener que esperar. Su fórmula hidratante, con vitaminas C y E, combate los siete signos del paso del tiempo para darle a la piel un aspecto más sano y joven. Además, ofrece protección solar SPF30. Su precio en tiendas especializadas como Arenal, Douglas o MiFarma oscila entre los 26,95 y los 34,95 euros a los que hay que añadir envío. 45% de descuento. Ahorra 18,04 euros.

- Zapatillas New Balance ML574 Core. Con un color negro, muy apropiado para el otoño e invierno, estas zapatillas de la famosa marca New Balance se encuentran rebajadas en todas las tallas a tan sólo 45 euros, exactamente mitad de precio, y además gozan de envío y devolución gratis. Se trata de uno de los modelos más icónicos de la marca, inspirado en el clásico de los 80, resultando en un calzado de tipo informal, perfecto para el día a día y altamente combinable. Integran la tecnología ENCAP que, combinada con la entresuela de espuma EVA, ofrece una gran estabilidad y amortiguación. Su precio en la tienda de New Balance es de 90 euros, en Zalando hay alguna talla suelta a partir de 71,95 euros y en DeporVillage a 66,90 euros. 50% de descuento. Ahorra 45 euros.

- Lote recortadora Braun BT7040 y maquinilla Gillette Fusion5 ProGlide. Bajando hasta su precio mínimo histórico y, en estos momentos, siendo el número 1 más vendido en la categoría de afeitadoras corporales, puedes encontrar este completo kit de afeitado con una gran oferta. Incluye la recortadora inalámbrica Braun BT7040, que proporciona hasta 39 ajustes de longitud de corte (de 0,5 a 20 milímetros en incrementos de 0,5 milímetros), así como una maquinilla manual Gillete Fusion5 ProGlide, el último modelo de la marca con cabezal oscilante FlexBall que se adapta fácilmente al contorno de la cara. Este mismo pack cuesta 70 euros en El Corte Inglés, similar a su precio en PCComponentes y MediaMarkt. 37% de descuento. Ahorra 29,91 euros.

BEBÉ Y NIÑO

- Nenuco Happy Doctor. Se aproxima la época de buscar juguetes y regalos para niños, por lo que con los precios en alza durante las próximas semanas, no es mala idea aprovechar las ofertas que aparezcan estos días. Este juego interactivo de Nenuco (creado por Famosa), combina tecnología con los clásicos muñecos de goma. A través de la aplicación para Android Happy Doctor, el niño obtendrá el historial de pacientes y sus correspondientes recetas de medicinas. Esta aplicación no requiere acceso a Internet una vez descargada, por lo que pueden jugar en cualquier sitio (incluso sin la aplicación). Su precio en el resto de jugueterías ronda los 89,99 euros, como es el caso de Toys R Us, PlayFunStore o Alcampo. 40% de descuento. Ahorra 35,96 euros.

- Vigilabebés Philips Avent SCD630/01. Este vigilabebés cuenta con la última tecnología para cuidar a tu bebé. Integra una cámara con alcance de hasta 300 metros dotada además de visión nocturna, por lo que puedes utilizarla sin problema con la luz completamente apagada para que tu bebé descanse tranquilamente. Incorpora además un sensor de temperatura que te permitirá controlar adecuadamente el entorno, así como un micrófono de alta sensibilidad con el que podrás escuchar nítidamente cualquier sonido que emita tu bebé. También dispone de melodías preinstaladas y luz de compañía. La base de recepción dispone de una pantalla LCD de 3,5 pulgadas de alta resolución. Su precio en El Corte Inglés es de 221,99 euros, en Worten de 188,99 euros y en DosFarma 224 euros. 41% de descuento. Ahorra 90 euros.

- Juego interactivo Wow Wee Fingerling. Este juguete interactivo es mucho más completo de lo que puede parecer a simple vista. Está compuesto de 2 espalderas y 1 columpio a los que acompaña la simpática figura de un monito Fingerling. El mono integra un sensor táctil, un micrófono y un altavoz, de forma que es capaz de reaccionar al tacto emitiendo sonidos y moviéndose. Basta con ver que todas las valoraciones que tiene son de 5 estrellas para comprobar que a los más pequeños les encanta. Un regalo ideal para estas Navidades que en tiendas como eBay o Juguetrónica oscila entre 24,90 (rebajado de 49,99 euros) y 55,45 euros. 64% de descuento. Ahorra 32,49 euros.

OTRAS OFERTAS

- Vodka siberiano Mamont. La expresión rusa ‘mamont’ significa, en su origen, cuerno de la tierra. Y de esa premisa parte precisamente el diseño exclusivo y llamativo de esta botella de vodka, ideal tanto para coleccionismo como para degustar esta bebida de origen siberiano. Se trata de un vodka premium que ha sido destilado 5 veces, utilizando para su elaboración agua de la Montaña Altái, situada en un paraje que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como el mejor trigo de la región. Es un vodka suave, con aromas a cereales y especias, con un pronunciado toque dulce pero de final seco. En El Corte Inglés cuesta 47,90 euros, en La Fuente 41,35 euros y en Uvinum la versión de 1 litro 59,97 euros. 37% de descuento. Ahorra 20,36 euros.

- Cadenas de nieve Michelin Easy Grip EVO 7. Si sueles viajar de manera habitual o vives en zonas de montaña, con la llegada del invierno a la vuelta de la esquina y con las primeras nevadas ya a la orden del día, llevar unas cadenas para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir es casi un mandamiento. Este modelo de Michelin resulta muy sencillo de colocar y es válido para ruedas de 16 a 18 pulgadas de radio. Gracias a los 150 anillos metálicos que se disponen a lo largo de la banda de rodamiento, ofrecen una buena motricidad sobre el hielo y la nieve. Además, incluyen el sistema Night Vision Security que incrementa la visibilidad lateral en condiciones de poca luz. Las encontrarás en Norauto o TotCar entre 105 y 119 euros.

- Luz de emergencia Help Flash. Una de las pocas luces homologadas del mercado para su uso en situaciones de emergencia. Esta Help Flash es un modelo de uso sencillo, capaz de actuar como señal de preseñalización de peligro (hasta 1 kilómetro de distancia) y con opción a funcionar como punto de luz, por lo que puede resultar útil en zonas de poca luminosidad. En su base dispone de un soporte magnético que, una vez colocado, activa directamente la lámpara de emergencia, aunque también puede realizarse de forma manual. Su certificación IP54 la hace resistente a todo tipo de condiciones meteorológicas. Un extra que nunca está mal llevar tanto en coche como en moto y que en tiendas como ManoMano, Zona Outdoor o Ferreterías Industriales oscila entre los 22,85 y 37,98 euros a los que hay que sumarles gastos de envío.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de noviembre de 2019.

