La inesperada lección de democracia de una ‘pija’ turca

¿De verdad va a venir una pija de izquierdas turca a darme a mí, habitante de la democracia más avanzada de Europa, lecciones? ¿Nos hemos vuelto locos? Relaje, que esto no es una euroorden, es un ensayo tremendamente bien armado sobre cómo los populismos de derechas articulan su discurso, esparcen sus miserias y recogen sus dividendos con el fin de hacerse con el poder en nombre de lo que llaman el pueblo real. Da tanto gusto leerlo como miedo imaginar el final. Pero, a ver, que nosotros no tenemos esos problemas aquí. Si quiero ciencia ficción, leo a Asimov. ¿Está seguro de que el hilo que arranca con Erdogan, sigue con el referéndum del Brexit y se hace nudo con Trump jamás nos alcanzará? Seguro. Luego no vale llorar.

