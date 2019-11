La palabra control no tiene muy buena prensa en nuestro imaginario lingüístico. Pero si no establecemos mecanismos para garantizar que se cumplan las leyes, para garantizar la independencia de los jueces y el buen comportamiento de nuestros políticos, la democracia solo es un bonito escenario en nuestro imaginario colectivo. Una de las causas de la crisis de 2008 sin duda fue el fallo de los controles al sistema financiero por parte de EE UU, que no vio lo que estaba pasando con los bonos basura y cuando lo vio ya era tarde. Y eso pasó, según analistas de ese país, porque se redujo el presupuesto para la comisión que se encargaba de su seguimiento y control. No creo que debamos despreciar ese “cuarto” poder que se esconde en la sala de máquinas, porque realmente dotarle de recursos será lo que garantiza nuestra democracia y nuestra libertad.

María Grijelmo García. Valladolid

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.