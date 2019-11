‘Modern love’ y ‘The Politician’: dos series lujosas e inteligentes que hay que ver

He aquí el caso de dos series que aparentemente no tienen nada que ver y que en realidad son muy parecidas. Modern love se compone de ocho historias de amor basadas en casos reales recopilados por The New York Times. The Politician es una parodia del sistema político de EE UU a través de un joven y ambicioso candidato a presidente de un instituto privado californiano.

Ambas comparten una visión estilizada, amable, y ligeramente crítica del país. Son lujosas, inteligentes e irónicas pero, sobre todo, están encantadas de conocerse, llenas de orgullo yanqui. Ya saben: "¡Maldita sea! Estamos locos, pero que Dios bendiga a América".

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.