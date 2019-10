Henry Thomas, el niño de ‘E.T.’, arrestado por conducir borracho

El actor Henry Thomas, conocido por interpretar a Elliott en la película de los años ochenta E.T., el extraterrestre, fue detenido el lunes por conducir bajo los efectos del alcohol. La policía de Tualatin, en el condado de Washington (perteneciente al estado de Oregón), recibió una llamada de un conductor que les alertó de que un vehículo se encontraba estacionado en medio de una intersección de una zona residencial, según la cadena estadounidense CNN. Allí se encontraron al intérprete desmayado sobre el volante de su coche, por lo que tuvieron que despertarlo para efectuar el arresto.

El vehículo del detenido no olía a alcohol, según fuentes policiales que han hablado con el portal TMZ. No obstante, los agentes notaron en él signos de embriaguez, pero la policía ha preferido no dar más detalles del momento de la detención.

Thomas pasó la noche del lunes en el calabozo, acusado de un delito leve por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas, y fue liberado la mañana siguiente tras pagar la fianza, según un portavoz de la cárcel del condado de Washington. TMZ ha tenido acceso a las imágenes de la ficha policial del actor, donde se le puede ver con los ojos cansados.

Ficha policial del actor Henry Thomas, después de ser detenido este lunes. TMZ

El intérprete, que ahora tiene 48 años, es conocido por su participación en la película E.T., el extraterrestre, estrenada en 1982 y dirigida por Steven Spielberg. El actor interpretó el papel de Elliot, el niño que se convierte en el mejor amigo de la extraña criatura de esta historia, dejando una de las escenas del cine más recordadas: el momento en el que ambos personajes huyen en una bicicleta y consiguen volar, pasando por delante de una enorme luna llena.

Henry Thomas, Drew Barrymore y Robert MacNaughton, en la película 'E.T., el extraterrestre'. Cordon Press

Esta gran producción fue el tercer trabajo cinematográfico del artista, que en aquella época solo tenía 12 años. Incluso compartió pantalla con una pequeña Drew Barrymore, que interpretaba a su hermana. Thomas ha continuado desde entonces con su carrera de actor, pero nunca ha logrado triunfar como lo hizo en esta película de aventuras, teniendo pequeños papeles en series de televisión como C.S.I., Sin rastro o Ley y orden: Unidad de víctimas especiales. Uno de sus últimos trabajos ha sido en la serie La maldición de Hill House, de Netflix.