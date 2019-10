1

'El origen del mundo', de Gustave Courbet

Hace 153 años Gustave Courbet pintó un cuadro que rompió todos los convencionalismos del desnudo femenino en el arte: en El origen del mundo no había una pose lejana y una belleza idealizada, no, sino un primer plano imponente del sexo de una mujer. Lo más curioso no es que esta estampa escandalizase hace 153 años, sino que redes sociales como Facebook han seguido censurándola en el siglo XXI. Por cierto, otra historia curiosa es la de su nacimiento: a Courbet le encargó esta pintura un diplomático turco un poco picantón que colgó este cuadro en su casa tapado por una cortina que solo enseñaba a unas cuantas escandalizadas visitas. Lo que para un hombre era porno se convirtió en un clásico del arte para el resto de la humanidad.