La escena de 'Friends' que Matthew Perry se negó a grabar

Friends cumple 25 años y lo hace entre dos bandos enfrentados: los que celebran una de las comedias más irreverentes y emotivas que nos ha dado la vieja televisión y los que consideran que la trama ha envejecido fatal. Homofobia, sexismo o gordofobia son algunas de las acusaciones que pesan sobre ella. Y lo cierto es que revisionarla con pensamiento crítico y cuestionar ciertos comportamientos de los personajes es sinónimo de que hemos evolucionado, pero tampoco hay que obviar que la serie, que empezó a emitirse en 1994 y terminó en 2004, es reflejo de una época en la que las bromas se hacían sin ningún tipo de sensibilidad. O quizá sí.

En el libro Generation Friends: An inside look at the show that definied a television era del escritor Saul Austerlitz, que acaba de publicar con motivo del aniversario, afirma que Matthew Perry se negó a rodar una escena en la que su personaje visitaba un bar gay por considerarla ofensiva con el colectivo LGTBIQ. La idea era que Chandler Bing, sobre el que además se solían hacer chistes sobre su sexualidad, se escabullera a este local porque hacían los mejores sándwich de atún y queso de todo Manhattan. Y ahí residiría supuestamente la gracia, en la idea de que encontrar a un hombre blanco heterosexual comiendo en un local gay debía ser de lo más tronchante. Perry dijo que la escena no tenía ningún sentido y pidió a los guionistas que la archivaran para no usarla en el futuro. Un punto a su favor.

Recordemos también que Bing, el amigo bromista y sarcástico del grupo, tenía una relación compleja con su padre que ha sido muy criticada. Llevaba años sin hablar con su progenitor, Helena Handbasket, una artista transgénero que triunfaba en Las Vegas. Un papel al que dio vida la actriz Katlen Turner y que si bien fue bastante rompedor para la época por tratar de visibilizar al colectivo, lo desarrollaron con tan poco tacto que metieron en el mismo saco a las drag queen y a las personas trans. "Nos ha tomado nota esa camarera, ese, esa... Lo siento, soy nueva en esto", bromearía Mónica (de nuevo, sin mucho tacto) en el capítulo en el que van a ver la actuación del padre de Chandler en Las Vegas. Quizá también los guionistas lo eran.

