Cómo decir 48 veces “te quiero” en una canción: lo mejor del pop español del momento

"Te quiero". Dos palabras, y lo difícil que es decirlas. Sí, está la rutina de la pareja, donde salen de la boca descontextualizadas y desganadas. O peor: se escriben en un guasap. Pero un "te quiero" que rompe un silencio, que para el tiempo, que sale de las profundidades. Ese: qué difícil es de escuchar.

No hay tradición en el pop y el rock español en escucharlo. "Es que suena mal en español. Mucho mejor si dices I love you", me dijo un músico español que no nombro por no dejarlo por majadero. Pero aquí está La Bien Querida para demostrar que se puede hacer, que se debe hacer.

Te quiero se llama la canción y está dentro de su excelente nuevo disco, Brujería, sin duda uno de los álbumes del año, y no solo españoles. Así define Ana Fernández-Villaverde (la mujer detrás de La Bien Querida) la temática de su obra: "El amor y el hecho de enamorarse de algo o alguien tiene mucho de brujería. Cuando nos enamoramos nos sentimos hechizados por el objeto de nuestro amor. El efecto es similar a una droga altamente adictiva, crea fuertes vínculos en nuestras mentes entre el placer y eso que deseamos".



A lo que vamos, a esa canción en la que dice hasta 48 veces "te quiero". Y no sobra ni uno. Tiene una melodía vocal muy influida por Los Planetas: la colaboración entre Jota (jefe de Los Planetas) y La Bien Querida viene de lejos. De hecho, Jota canta dos temas con Ana en Brujería. Te quiero es una canción con mucha arquitectura musical a descubrir en cada escucha, un tema estructural y líricamente sobresaliente:

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.