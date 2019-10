Los mejores descuentos para los pequeños de la casa

Ha comenzado el mes de octubre y con él, el otoño. En muchas casas esto se vive como un cambio más de estación, pero en otras ha aumentado el número personas que la habitan. Miles de familias han dado la bienvenida a un bebé en verano y tras meses en los que su máxima preocupación ha sido que el pequeño o la pequeña no pasase mucho calor ni le diese mucho el sol, ahora llega el frío.

Los padres primerizos ya se han dado cuenta de la velocidad a la que crece un recién nacido. La ropa se les queda pequeña de la noche a la mañana, los zapatos igual y eso sin hablar de la cantidad de pañales, toallitas, cremas y productos que se gastan a diario. Durante los primeros meses de vida de un hijo nos damos cuenta de los gastos que genera en ropa, mobiliario, el carrito, comida… Y ahora que llega el frío, también en ropa de abrigo.

Los presupuestos familiares cambian por completo tras tener un hijo. Para los padres primerizos los gastos son incluso mayores y para los que ya han repetido experiencia, depende de la cantidad de cosas que guardasen del primer nacimiento. En El PAÍS Escaparate queremos ayudarte a conseguir los mejores precios en esta transición familiar y para ello, hemos recopilado los mejores descuentos en ropa, calzado y otros artículos que necesitan los más pequeños.

Preparados para el frío con los mejores descuentos en ropa y calzado

En el verano los pequeños han usado ropa cómoda, holgada y de tejidos finos. Aunque los rayos del sol aún calientan, poco a poco las temperaturas van a ir bajando. A lo largo del otoño, y durante todo el invierno, será necesario arropar al bebé con prendas más abrigadas como pantalones largos, chaquetas, abrigos, calcetines, gorros, bufandas e incluso alguna mantita para ir de paseo. Es probable que estos conjuntos les queden pequeños al finalizar este invierno y los padres tengan que volver a hacer compras el año que viene. Para que el desembolso sea el menor posible, hemos seleccionado estas ofertas en ropa y calzado con las que vestir a tu hijo sin gastar mucho y sin renunciar a la calidad.

La Redoute

Esta plataforma online está inmersa en unas rebajas de mitad de temporada con descuentos de hasta el 50% en muebles, textiles para casa, ropa para adultos y en prendas para niños. De estas últimas hay tallas que van desde los 50 centímetros (para recién nacidos) hasta pantalones, camisetas y jerséis para jóvenes de 14 años. En su colección enfocada a los más pequeños tienen una amplia variedad de bodies de manga larga, conjuntos de dos piezas y prendas sueltas, todas ellas, compatibles con el uso de pañales. Los padres que hagan un pedido estos días en su página web y tenga un valor superior a 29 euros, se beneficiarán de gastos de envío gratuitos y de un 10% de rebaja sobre el precio final.

Cupón descuento exclusivo La Redoute del 10% y envíos gratis

La Tostadora

La ropa de los más pequeños no tiene por qué ser aburrida. En esta tienda se pueden encontrar cientos de diseños divertidos con los que presumir no solo de bebé sino de buen humor. Con estampados del tipo Nacido para dar guerra, Yo soy tu hija —en homenaje a la película de Star Wars—, dibujos de ositos, gatos y otros animales, tu hijo no dejará indiferente a ningún padre de la guardería. Al igual que todas las prendas del resto de la tienda, se puede conseguir un 15% de descuento en cualquier compra realizada en su web.

Cupón descuento exclusivo La Tostadora del 15%

Merkal

Los zapatos infantiles son otro de los elementos que duran poco tiempo entre la familia porque los pies de los más pequeños crecen muy rápido o porque, simplemente, desaparecen sin dejar rastro mientras se da un paseo en el carrito. Esta plataforma ofrece descuentos del 10% para el primer pedido y otras rebajas según el coste de la compra, 8 euros para paquetes superiores a 70; 7 euros para compras que superen los 65 y 4 euros menos para las que supongan más de 40 euros. Con esta rebaja podemos equipar a los más pequeños con patucos, botitas, zapatos e incluso botas de agua sin que sintamos pena porque no les valdrán el año que viene.

Cupón descuento Merkal de 8, 7 o 4 euros

Cambios en la habitación, cunas y dormitorios infantiles con oferta

La llegada de un bebé a la casa obliga a hacer ciertas reformas en casa. Entre los muebles más buscados por los padres están las cunas, las cómodas con capacidad de almacenaje para los pañales y donde se pueda cambiar el pañal al pequeño o las tronas para que el niño coma en la cocina sin riesgo de caerse. El precio de estos elementos varía según la calidad y la tienda en los que se compren. Desde EL PAÍS Escaparate hemos querido recopilar las mejores ofertas con las que hacerse con estos artículos para que las familias puedan ahorrar.

Conforama

Una habitación juvenil tiene que ser práctica y funcional a la vez. En esta plataforma se pueden encontrar desde camas con forma de coche, literas, trenes de cama y fórmulas para amueblar completamente una sala con solo un clic de ratón. Actualmente, las compras en esta web pueden ser un poco más económicas si se sutiliza el código que encontrarás a continuación. Con él, podrás ahorrar 2 euros en compras superiores a 30 euros y 5 euros en las que conlleven un importe mayor a 99 euros. No te lo pienses dos veces y crea un espacio para que los más pequeños disfruten, jueguen y descansen durante su desarrollo.

Cupón descuento Conforama de 2 o 5 euros

Kavehome

La decoración hay que dejarla en manos de los expertos y esta tienda online se puede considerar uno de ellos. Aunque en esta tienda los muebles están enfocados a habitaciones para mayores, cuentan con una gran selección de espejos, cuadros y lámparas con las que dar color a una habitación infantil. Aprovecha las soluciones que ofrece esta plataforma mientras ahorras, debido a que las compras en su página web son 6 euros más baratas si se usa este código.

Cupón descuento Kavehome de 6 euros

AliExpress

A muchos padres les gusta tener monitorizados a sus hijos con cámaras o con walkie talkies por si empiezan a llorar y no están cerca o, simplemente, para saber que todo va bien. A esta sección de muebles le vamos a añadir un plus que es fundamental para muchas familias: los sistemas de vigilancia para habitaciones. Pueden ser monitores clásicos, cámaras o aparatos escondidos en objetos más amigables para los pequeños como robots o peluches. Estos sistemas cuentan con un descuento de 6 euros si están fabricados en el país.

Cupón descuento AliExpress de 6 euros

Promociones en los artículos del día a día

La variedad de productos que se utilizan para cuidar y mantener limpia la piel de un bebé es amplia. Hablamos de toallitas húmedas, pañales, polvos de talco, cremas para mantener hidratadas las zonas más sensibles, colonias o jabones para el baño. Todo ello no conlleva solo un gran desembolso sino que hace que casi a diario tengamos que recordar qué hay que reponer. Para hacer la vida de los padres un poco más fácil —y por supuesto ayudarles a ahorrar— hemos querido destacar un descuento que les puede resultar muy práctico.

Amazon

Una de las últimas soluciones que ha propuesto este gigante del comercio electrónico es su programa Suscríbete, a través del cual se pueden realizar compras de forma periódica. ¿Cuánto tiempo se ahorrarían los padres en el supermercado, si en lugar de tener que ir a por potitos o leche de continuación, estos llegasen a casa de forma periódica? Esta solución está disponible para cientos de artículos y llegan con un descuento del 30% debajo del brazo para el primer pedido.

Cupón descuento Amazon del 30% en su programa Suscríbete

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de octubre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.