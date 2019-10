Bertín Osborne: “Hacemos lo que deberían hacer los gobiernos por los vulnerables”

El actor, cantante y presentador Bertín Osborne ha acudido este miércoles a un foro de étoca empresarial. En él, Osborne ha lamentado que tanto las fundaciones como las ONG, así como la acción social que llevan a cabo las empresas, realizan una labor que, a su juicio, deberían llevar a cabo desde el Ejecutivo. "Hacemos lo que deberían hacer los gobiernos por los vulnerables", ha asegurado durante su intervención.

A su juicio, "algo falla" cuando hay tantas fundaciones y ONG "de corazón" que pagan sus impuestos y que, a su juicio, hacen el trabajo que deberían hacer los gobiernos "a favor de la gente vulnerable", mientras que el Ejecutivo destina "fondos a ayudas para el cine, ayuda al desarrollo o la violencia de género en Bolivia", entre otros aspectos.

"¿Por qué demonios hay tantas ONG, que no son para exhibir impuestos, y son de corazón, de verdad? Quiere decir que algo falla", ha cuestionado, explicando que "hay dejadez utilizando dinero público", porque si no la hubiera no se necesitarían fundaciones como la suya. "No seríamos los privados los que pasamos dificultades, porque yo paso la quina para sacar mi fundación todos los años y ayudar a más de 2.000 familias".

En la mesa redonda llamada Impacto de la Ética Empresarial y Sostenibilidad, celebrada en el marco del III Congreso Iberoamericano para Presidentes de Compañías y Empresas Familiares, organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en Madrid, Osborne ha recordado que puso en marcha su Fundación tras su vivencia personal. Kike, su hijo, nació hace 12 años con una lesión cerebral, por lo que la institución que posee dedica su labor a ayudar a las familias en idéntica situación. "Soy un empresario humilde, solo tengo el poder de la palabra", ha asegurado.

Por ello, ha pedido que se destinen más ayudas a las personas con discapacidad, algo que se debe "exigir a todos aquellos que nos dirigen o maldirigen" y ha subrayado que agradece "de corazón" los casos que se han expuesto que "ayudan a la gente que lo necesita de verdad".