Bertín Osborne sobre su hijo enfermo: “Le han operado cuatro o cinco veces a vida o muerte”

Kike, el primer hijo del matrimonio de Bertín Osborne y Fabiola Martínez nació hace 12 años con una lesión cerebral. No ha tenido una vida fácil, pero sus padres siempre han hecho de su enfermedad una bandera. Aunque preocupados, nunca han perdido las fuerzas y la esperanza de que su pequeño salga adelante con la mayor independencia posible. Así lo han vuelto a demostrar en una última entrevista concedida a la revista ¡Hola!, donde han hablado de las dificultades que se han encontrado en el camino y han mostrado su agradecimiento a los médicos que le tratan. “A Kike le han operado cuatro o cinco veces a vida o muerte y si vive es gracias a los médicos”, dice el presentador de Mi casa es la tuya.

El primer hijo en común de la pareja llegó al mundo de forma prematura y con una grave lesión cerebral causada por una infección de Listeria. El pasado enero tuvo que pasar por el quirófano dos veces en una misma semana para ser intervenido en los fémures en un intento de mejorar su movilidad. A causa de una complicación tuvo que ser ingresado en la UVI y hubo preocupación por su estado. "No sé de dónde saco fuerzas. Creo que la brutal sacudida que la vida me pegó cuando nació Kike me hizo madurar en un momento todo lo que tenía que madurar", confiesa ahora Fabiola.

Las rutinas en su día a día no existen. "Un día parece que va todo bien y, de repente, sufre una crisis epiléptica, con lo que de nuevo la espada de Damocles se cierne sobre ti y no sabes las secuelas que puede dejar ese episodio", cuenta. Poco después de su nacimiento, el matrimonio decidió hacer pública su enfermedad y hablar del problema abiertamente para ayudar a otros padres con niños en circunstancias parecidas. Además, crearon la Fundación Bertín Osborne, una plataforma de ayuda a todas las familias que, como ellos al inicio, se ven inmersos en un mar de dudas y dificultades.

Aunque todavía queda mucho para conseguir esa autonomía que desean para su hijo, ambos admiten estar muy contentos con sus avances. “Kike no cogía la cuchara y ahora la coge; teníamos que darle de comer y ya se lleva él la comida a la boca; ya pide hacer sus necesidades…Parecen cosas fáciles que todos hacemos sin pensar, pero que para él suponen un esfuerzo”, relata Fabiola.

Precisamente una de las funciones de la fundación es orientar a estas familias tanto en aspectos cotidianos y sanitarios como en los legales, pues como lamenta Osborne: “Hay una gran falta de atención y de información para las familias”. “Quiero dejar organizadas ciertas fórmulas legales para dejarle protegido cuando no estemos y que le permitan seguir en un entorno familiar, o que consiguiese autonomía suficiente para poder vivir en un piso tutelado, donde pudiera desarrollarse y tomar sus propias decisiones”, anhela Fabiola.

“Todo para ellos es un aprendizaje y tienes que intentar que su estado no vaya a peor. No hay terapia para revertirlo. Hay que enseñarle a utilizar sus capacidades para que cada vez haga más funciones y así poder tener una vida más autónoma”, culmina el presentador de televisión. La pareja tiene un segundo hijo en común, Carlos, que se trasladó a estudiar de Madrid a Inglaterra cuando sus padres decidieron mudarse a Sevilla para una mejor recuperación de Kike.