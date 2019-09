El número de teléfono de Dakota Johnson da lugar a un ‘podcast’

Dakota Johnson es una mujer muy discreta con su vida privada. Hasta hace un año, la actriz ni siquiera tenía perfiles en redes sociales; sin embargo, el 8 de octubre de 2018 decidía abrirse un perfil en Instagram donde colgaba una imagen especialmente llamativa: su número de teléfono. El gesto sorprendía al tratarse la actriz de un personaje tan conocido. Sin embargo, tenía un fin: "Este es mi número de teléfono. Cuéntame tu historia en el buzón de voz y yo lo escucharé", animaba la intérprete de Cincuenta sombras de Grey a todas las mujeres que sufrían acoso y violencia sexual a diario.

En este año, su cuenta ha logrado casi tres millones de seguidores y esa publicación ha llegado a más de 540.000 personas. De ahí que la actriz haya desvelado que aquel número de teléfono era solo el primer paso para un proyecto mayor: The Left Ear (El oído izquierdo). Un podcast —un programa de radio online— que recogerá esos testimonios de forma anónima para ayudar a la concienciación.

"Hace un año les pedí a mujeres y niñas de todo el mundo que me llamaran y dejaran mensajes en mi buzón de voz contándome sus historias de violencia sexual, acoso y desigualdad de género. No quería hablar en su nombre, quería escucharlas", explica la actriz en su segunda publicación de Instagram, fechada a 29 de septiembre. Además de en su cuenta de Instagram, Johnson ha presentado la iniciativa durante una charla en el Global Citizen Festival, una serie de charlas celebradas en Nueva York el sábado 28 de septiembre.

"Esto es The Left Ear. Un podcast en el que encontraréis los mensajes del buzón de voz que he escuchado. Para proteger el anonimato las voces han sido ligeramente distorsionada y cualquier elemento de identificación ha sido eliminado. Más allá de eso, no hay ninguna edición. Son historias reales de gente real alrededor de todo el mundo", relata Johnson. "Escuchar esas historias puede ser algo muy intenso. Así que por favor, id con cuidado si las escucháis. Y espero que decidáis escucharlas, porque la escucha es lo más importante que podéis hacer por alguien. En este podcast quiero crear un espacio donde quienes escuchan lo están haciendo de forma tan honesta y valiente como quienes han tenido el coraje de llamar".

ampliar foto Dakota Johnson, durante la presentación de 'The Left Ear' en el Global Citizen Festival de Nueva York, el 28 de septiembre de 2019. Julius Constantine Motal AP

Como ha explicado, este podcast no es un lanzamiento único: aunque el primer episodio ya está disponible, los siguientes podrán escucharse semanalmente cada lunes ya a partir del próximo, 7 de octubre. Además, Johnson deja un enlace para empezar a escucharlo: theleftear.com. Además, en esa misma web vuelve a reseñar su número de teléfono (+1 212 653 8806) y también un correo: theleftear@spokemedia.io. Como se explica en esa web, la segunda temporada del mismo llegará en 2020, ya que ha habido multitud de testimonios: en solo 30 minutos el buzón de voz estaba "lleno con miles de historias de abuso, acoso y traumas contados de primera mano por gente que lo ha experimentado y ha sobrevivido".

Johnson también explica el motivo por el que le ha puesto ese nombre a este programa. "Tu oreja izquierda está más cerca de tu corazón. Y escuchando a tu corazón puedes salvar a alguien, aunque sea un poquito".