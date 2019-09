La mayor limpieza (de la tierra) de la historia

World Clean up Day - Ana Rocha

World Clean up Day - Ana Rocha

¿Recuerdas dónde estabas el 15 de septiembre del 2018, hace casi un año? Formulo la pregunta porque en ese día del año pasado 18 millones de personas en 157 países de todo el mundo se concertaron para limpiar el planeta bajo el llamado del World clean up day (Día mundial para la limpieza). Este año el World Clean up day se celebra la semana próxima, el sábado 21 de septiembre.

World Clean up Day 2018 en Bulgaria World Clean up Day

Y para ponerse manos a la obra en el 2018 algunas personas tuvieron que superar diversos obstáculos. Más de mil personas se enfrentaron a la ley y a la policía en Irán, donde 140.000 voluntarios se dedicaron a limpiar su país, aunque la ley prohíbe las reuniones públicas en grupo. Incluso en un país en guerra, en Siria, 1.100 voluntarios se apuntaron para participar en las tareas de limpieza. Según se lee en la web de World clean up day, la idea es muy simple y todo el mundo puede contribuir con su granito de arena y a su manera.

Están previstas limpiezas colectivas en Valencia, La Coruña, Barcelona, Málaga y Fuerteventura

World Clean up Day 2018 en la isla de la Reunión World Clean up Day - Ysabelle Gomez

El año pasado una mujer de 101 años participó en la limpieza en la isla de Curaçao. En Estonia un grupo de madres, cada una acarreando su bebé, su pusieron a recoger basura, y en Escocia una asociación para perros hizo su tarea acompañada de toda una jauría de perros.

World Clean up Day 2018 en Martinica World Clean up Day

La iniciativa propone al usuario que mapee también las basuras en zonas indeseadas de su ámbito de acción. La app Trash out permite despertar las conciencias al problema global de las basuras y ayuda a encontrar soluciones sostenibles. Además, según los promotores, se comprende mejor la escala global del problema al visualizar los datos y la base de datos generada permite organizar mejor el ‘World Clean up day’.

World Clean up Day 2018 en Hong Kong World Clean up Day

Una vez se entra en la app, que tiene versión en español, se puede ver la lista de vertederos ilegales denunciados. La persona que entra la información a partir de su móvil incluye una foto, detalla qué tipo de deshecho es, si el lugar es accesible para los vehículos, si se necesita coche para recogerla y la localización GPS del vertedero ilegal. En sólo las últimas 24 horas se han subido más de 60 denuncias de personas que viven en Alemania, Rusia, Francia, Lituania, Benín, India… por citar sólo algunos países.

World Clean up Day 2018 en Nepal World Clean up Day

La historia de esta pequeña revolución pacífica empieza en Estonia, en el norte de Europa, en 2008. En ese año 50.000 personas se concertaron para limpiar el país en sólo 5 horas. Detrás del proyecto se encuentra la organización Let’s Do it World (LDIW), que agrupa a todos los países participantes y que tiene por objetivo principal coordinar la organización del World Clean Up Day.

World Clean Up Day 2018 en Ucrania World Clean up Day - Vitaalia Storozhuk

Y desde entonces, la iniciativa se ha extendido por todo el globo, incluido nuestro país. En España lidera el movimiento la asociación sin ánimo de lucro Let’s do it Spain. En su página web constan a día de hoy limpiezas colectivas previstas el 21 de septiembre en Valencia, La Coruña, Barcelona, Málaga y Fuerteventura.