La tribu de los ‘VamosRafa’: el estilo de Nadal a juicio

Hubo un tiempo en el que la imagen de Rafa Nadal (Mallorca, 1986) en la pista terminó definiendo la manera en que se vestía un segmento muy concreto y a la vez transversal de la población. La tribu de los VamosRafa lucía pantalones por debajo de la rodilla, camisetas sin mangas y deportivas de astronauta. Todo en colores cuyo único principio era que no combinaran entre sí. Solo cambiaban, en referencia a su ídolo, la raqueta por una mariconera.

Esa tribu aún existe, pero su fundador ya ha pasado a la siguiente pantalla. “Mira lo que ha hecho Rafa”, declaraba recientemente Roger Federer al respecto del cambio de look del mallorquín. “Ha cambiado los pantalones Capri y las camisetas sin mangas por un atuendo más sofisticado. Parece más musculado y a la vez que ha perdido peso, pero en realidad no ha pasado nada de eso”. Nunca es tarde si el corte es bueno. Y a todo esto, Rafa dice: “Todavía le pido consejo a mi madre sobre qué me queda bien. Aunque ahora elijo prendas de vez en cuando”.

La imagen de Rafa Nadal

- La raqueta. El único elemento discordante en esta sinfonía de la sensatez cromática que es el atuendo de Rafa es la raqueta. Pero no vamos a pedir que en 2019 se ponga a jugar con una de madera blanca.

- Los pantalones son más cortos, aunque igual de prietos. Blancos y con las rayas de la pernera siempre combinadas con los colores de la camiseta.

- Las zapatillas. Incluso en un terreno tan distópico como el de las zapatillas, el mallorquín ha reducido el impacto emocional con un modelo casi espartano.

- Camiseta en tono azul, digamos, Costa Azul. Detalles en cuello y mangas en blanco y naranja. Lo mismo en el logo. También la tiene en amarillo bola de tenis.

- La cinta del pelo y las muñequeras son del mismo color. Si fueran bolsos y zapatos a conjunto sería feo, pero por suerte es tenista, no influencer, así que, ¡vamos, Rafa!

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.