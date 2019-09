Naomi Campbell, entre gorilas y selfis en Ruanda

"Gracias a todos los que han hecho este viaje tan especial". Así se despedía la modelo británica Naomi Campbell de su viaje de fin de semana a Ruanda, donde ha participado en varios proyectos solidarios y se ha reunido con el presidente del país, Paul Kagame. Un recorrido que no ha dudado en mostrar en sus redes sociales, con vídeos y fotografías de alta calidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naomi Campbell (@naomi) el 7 Sep, 2019 a las 6:05 PDT

Ha sido la primera vez que la modelo visitaba el país africano, donde aterrizó el pasado viernes. Allí ha conocido a diseñadores locales a los que ayudará para que den el salto al mercado internacional a través de una plataforma que conecta a los profesionales del sector. La modelo aprovechó sus más de 30 años de experiencia en el mundo de la moda para darles algunos consejos.

La modelo aprovechó la ocasión para hablar acerca del cambio climático. En una entrevista al medio ruandés The New Times, Campbell ha destacado que el país "está haciendo lo correcto y sentando un precedente para que lo siga la gente". Además, no dudó en calificar los incendios en el Amazonas como algo "trágico". Asimismo, ha opinado que "el presidente [de Ruanda] está haciendo un trabajo fantástico" en el país. Con Kagame se reunió el sábado, y más tarde le dedicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: "Un hombre que se ha dejado la vida en la protección, la preservación, la conservación y la prosperidad de su país y sus comunidades".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naomi Campbell (@naomi) el 6 Sep, 2019 a las 5:48 PDT

Ese mismo día participó en una ceremonia, que el país celebra anualmente en el Parque Nacional de los Volcanes, para poner nombre a 25 gorilas. La institución organizadora, Rwanda Development Board (el Consejo de Desarrollo de Ruanda, según su traducción en inglés) quiso celebrar los 15 años de este evento invitando a estrellas internacionales, como Campbell, el cantante estadounidense Ne-Yo y el exentrenador del F. C. Barcelona Louis Van Gaal, entre otros. La modelo escogió el nombre de Intarutwa, que significa "excelencia", para una bebé gorila que nació el 13 de diciembre del año pasado. "Se trata de un rasgo que queremos que este bebé herede y transmita a las generaciones venideras", escribió en su cuenta de Instagram.

Todos los invitados acudieron a la ceremonia vestidos de blanco y con una túnica marrón, a lo que la modelo añadió una cinta en el pelo. Solo se separó de sus gafas de sol para hacerse un selfie con Tony Adams, exjugador del Arsenal. Lo de los selfies ha sido algo recurrente para la modelo durante todo el viaje, incluso con una manada de gorilas el pasado domingo.

Por otro lado, Campbell se reunió con científicas ruandesas de los centros educativos Gashora Girls Academy y Green Hills Academy. Además, dio una charla para la red de instituciones African Leadership University, donde los alumnos no dudaron en fotografiarse con la supermodelo.

Al término de su viaje, Campbell ha publicado en sus redes sociales dos vídeos que resumen su experiencia en el país africano. La modelo la ha calificado de "algo espectacular" y guarda un grato recuerdo de los gorilas, de los que ha dicho que "fueron muy amables" durante su ruta por los bosques del país.

No es la primera vez que la británica participa en un proyecto solidario. Participa especialmente en aquellos que tienen que ver con el cuidado del medioambiente, pero también ha denunciado el racismo que sufren las modelos negras en la industria de la moda, como ha sido su caso, y en una ocasión posó sin pantalones para concienciar sobre el cáncer ginecológico.