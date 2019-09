El traficante que suministraba drogas a Mac Miller, detenido por la vinculación con su muerte

Cameron James Pettit, de 28 años, fue detenido este miércoles por su vinculación con la muerte el pasado septiembre del rapero Mac Miller, más conocido por ser el exnovio de la cantante estadounidense Ariana Grande. Según la denuncia presentada por el Distrito Central de California, Miller solicitó a este traficante un analgésico de oxicodona, pero él le entregó unas pastillas falsificadas que contenían fentanilo, un potente opioide que fue lo que finalmente acabó con la vida del artista. Al vendedor, arrestado por la Administración de Control de Drogas del Departamento de Policía de Los Ángeles, se le acusa de un cargo federal por distribución de sustancias ilegales.

Los investigadores detallan en su informe que Miller recibió dos entregas de drogas justo dos días antes de su muerte. La primera por parte de Pettit y la segunda por una prostituta —en sustitución de otra mujer que trabajaba como socia del traficante—. Esta segunda mujer le proporcionó oxígeno puro, hidrocodona, anfetamina y Xanax, un ansiolítico, entre otras sustancias. Tras conocer la noticia del fallecimiento, Pettit expresó su remordimiento en un mensaje que le envió a un amigo: "No estoy bien... probablemente muera en la cárcel", escribió entonces, de acuerdo con una declaración jurada que aparece en el informe de la policía.

Mac Miller falleció el 7 de septiembre de 2018 en su domicilio de Los Ángeles (California, EE UU), con 26 años. La autopsia, realizada tres días después de los hechos, reveló que su defunción se debió a una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína, Xanax y alcohol, por lo que fue la mezcla de sustancias y no la cantidad lo que mató al cantante. Según el informe médico de hace un año, fue su asistente quien encontró al músico en su cama, arrodillado y con la cara apoyada sobre sus piernas. Además, los forenses encontraron una botella vacía de alcohol en la mesita de noche y, en el baño, un bote vacío de pastillas. La policía también encontró un billete enrollado de 20 dólares con restos de polvo blanco, los mismos restos que hallaron sobre el iPad del músico. Según recoge la autopsia, se trató de una sobredosis accidental. Su familia lo enterró en Pittsburgh (Pensilvania), su ciudad natal.

Ese mes de septiembre el rapero atravesaba un periodo de depresión, según contó en una entrevista a la revista Vulture, publicada apenas un día antes de su fallecimiento. "No querría solo la felicidad. (...) Tampoco quiero solamente la tristeza. Lo que quiero es no estar deprimido. Quiero ser capaz de tener buenos días y malos días (...) tener días en los que me despierto y me siento en la cima del mundo".

Miller había tenido problemas con las drogas desde su adolescencia, pero estos se acrecentaron cuando finalizó su relación con Ariana Grande tres meses antes de su muerte. A los pocos días de la ruptura, el rapero fue detenido y se enfrentó a una multa de 15.000 dólares (unos 13.000 euros) por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol y darse a la fuga tras estrellar su automóvil, un Mercedes G-Wagon, contra una piscina.

Tras este noviazgo de dos años, Grande comenzó a salir poco tiempo después con el humorista Pete Davidson, de 25 años. Se comprometieron en junio de 2018, aunque rompieron cuatro meses después. No obstante, pese a tener ya otra relación, la artista siempre se mostró preocupada por el bienestar de su expareja. Incluso, al conocer el fallecimiento de Miller, le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram: "Te adoré desde el día en que te conocí cuando yo tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que no estés aquí nunca más. Realmente no puedo entenderlo. Tú y yo hablamos de esto muchas veces. Estoy muy enfadada, lo siento por no poder ayudarte o sanar tu dolor. De verdad que quería solucionarlo. El más amable, el alma más dulce, con demonios que nunca mereció. Espero que ahora estés bien. Descansa".

El artista contaba con una prometedora carrera musical enfocada en el rap. Alcanzó el número tres en la lista Billboard el verano pasado y tenía previsto realizar una gira por Estados Unidos. Comenzó a trabajar en la industria siendo adolescente y su primer éxito le llegó con 16 años, cuando publicó el álbum Blue Silde Park, que se convirtió en el primer disco independiente en alcanzar el número uno en Billboard.