Asesinan a la esposa, el bebé y la suegra del jugador de béisbol Blake Bivens

La tragedia ha conmocionado al mundo de uno de los deportes estrella de Estados Unidos, el béisbol. Uno de sus jugadores, el lanzador Blake Bivens que forma parte de los Tampa Bay Rays, ha perdido este martes a su esposa, su bebé de un año y su suegra, que han sido asesinados supuestamente por su cuñado, Matthew Bernard, de 18 años de edad.

El presunto homicida fue arrestado mientras corría desnudo tratando de huir de la policía después de haber acabado con la vida de su madre, su hermana, Emily Bivens, y su sobrino, Cullen. Los tres fueron encontrados muertos en su domicilio después de que un vecino llamara a la policía y avisara, a primera hora de la mañana, de que había visto en cuerpo de una mujer tendido en la entrada de vehículos de la casa de la familia, situado en Pittsylvania, Virginia. Al llegar los agentes encontraron además el cuerpo de otra mujer y de un niño de un año en el interior de la vivienda.

Emily Bivens, su hijo Cullen y su madre, en la imagen que su esposo, el jugador de béisbol Blake Bivens ha colgado en su cuenta de Instagram.

La policía, según un mensaje que se propagó a través de Facebook, avisó al vecindario de que Matthew Bernard era muy peligros e iba armado con un rifle. El joven había logrado escapar del lugar de los hechos a través de un terreno boscoso próximo y obligó a cerrar varios colegios de la zona hasta que fue localizado, horas después y completamente desnudo, en una carretera.

Según medios estadounidenses el joven se enfrenta a tres cargos de asesinato en primer grado, pero se desconoce los motivos que le han llevado a cometer este triple crimen que ha acabado con la vida de tres personas tan próximas a él.

El jugador del Tampa Bay Rays, que jugaba para el equipo afiliado Montgomery Biscuits de segunda división, se enteró de los hechos horas después y ha recibido la solidaridad y las condolencias de los dos equipos y de numerosos seguidores y compañeros absolutamente impactados por la tragedia a la que se enfrenta Bivens, que tiene 24 años. Además de pedir que se respete la privacidad de la familia en estos momentos. El jugador ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecen su esposa, con su hijo en brazos y su madre detrás abrazándoles, acompañada de un texto que refleja el dolor por el que está pasando. "Hace dos días mi corazón se convirtió en cenizas. Mi vida como la conocía está destruida. El dolor que mi familia y yo sentimos es insoportable y no se puede expresar con palabras. Me estremezco y tiemblo al pensar en nuestro futuro sin ellos", dice Bivens en su cuenta de Instagram. "Emily, mi amor, eres la mejor esposa y madre que este mundo haya visto. Me convertiste en el hombre que soy hoy y me amaste con todos mis defectos. Trajiste a nuestro precioso bebé a este mundo e hiciste que nuestra familia fuera completa. Su amor y amabilidad cambiaron innumerables vidas, incluida la mía. ¡Mi dulce niño, papá te quiere tanto! No puedo respirar sin ti aquí. Finalmente entendí lo que era el amor cuando naciste y habría hecho cualquier cosa por ti. Has cambiado mi vida para siempre, eres mi razón. Anhelo teneros a los dos de nuevo en el cielo. (...) Amabas a tu familia más que a nadie que haya visto. Has criado a la chica más maravillosa del mundo. (...) Fuiste la mejor Nana que este mundo haya visto y nunca te olvidaré. Skip, eres un maravilloso padre y abuelo. Vamos a superar esto juntos como una familia".

Blake y Emily Bivens contrajeron matrimonio en 2016 y su hijo Cullen nació en junio de 2018. La esposa del jugador se definía en su página de Facebook como "una fiel seguidora de Jesús, esposa, madre y fotógrafa". Una prima del presunto asesino ha asegura del Daily Mail que Mathew Bernard "padece una enfermedad mental pero que nunca imaginaron que algo así podría suceder". En el mismo sentido se manifestó un tío del joven que afirmó: "Nunca podría haberlo imaginado. No de él".