Un experto en artes marciales agrede a su esposa, una famosa locutora vietnamita, con su hijo en brazos

Ha sido la propia víctima quien ha difundido el vídeo a través de las redes sociales. Vu Thi Thu Ly, una concida locutora vietnamita de 27 años, fue agredida supuestamente por su marido, Nguyen Xuan Vinh, de 32, en su vivienda de Hanoi (Vietnam). En la grabación, recogida por las cámaras de seguridad este lunes, se ve cómo el hombre pega reiteradamente a su esposa, que sostenía a su bebé de dos meses en brazos. Según publica el Daliy Mail, el agresor es experto en artes marciales y no ha sido detenido hasta el momento. Y apuntan a que se enfadó porque "ella había movido la televisión de habitación". La periodista tuvo que ser antendida en el hospital tras la agresión: "Ya me había pegado otras veces, pero no hasta este punto. Agredirme en frente de mis niños es inaceptable".