Descuentos en tecnología para preparar la vuelta al cole

Una vez más, este verano hemos sido conscientes de las limitaciones de la tecnología que llevamos en el bolsillo. Esas fotos que queríamos de la familia reunida no tienen la calidad que buscábamos. Hemos tenido que borrar un montón archivos para dejar espacio a los nuevos recuerdos. Y, desde luego, no ha sido nada cómodo ver los capítulos de la serie a la que nos hemos enganchado en la pantalla de nuestro smartphone. Unos días fuera de casa nos han bastado para saber que necesitamos renovar nuestro móvil, que tener una buena conexión de datos es fundamental y que nuestro dispositivo no va a sustituir a una cámara.

Ahora que conocemos sus limitaciones, está en nuestras manos poner remedio. Por suerte, estos días puede ser más barato que nunca renovar la electrónica de nuestro hogar. Con el final del verano llegan las ofertas de la vuelta al cole y, con ellas, cientos de promociones en artículos como ordenadores, tablets, móviles o accesorios para casa. En EL PAÍS Escaparate nos gusta que ahorres en tus compras, y en esta ocasión no va a ser menos. Por eso hemos recopilado las mejores ofertas que tiendas como El Corte inglés, Fnac, HP, Lenovo o eBay tienen en tecnología, donde los descuentos alcanzan el 28%.

Tecnología de consumo

Somos dependientes de los aparatos electrónicos, sin importar la época del año. Vivimos pegados a nuestro smartphone, desde el que consultamos el tiempo, el correo electrónico, nos comunicamos con la gente o compramos. Tampoco quitamos ojo a los relojes inteligentes, pulsómetros o pulseras que miden nuestra actividad diaria, o a los pequeños dispositivos que tenemos en casa, que hacen que la vida sea un poco más fácil y que tanto hemos echado de menos en las vacaciones, como el robot de cocina, la aspiradora autónoma, el exprimidor o la batidora.

La página de Descuentos EL PAÍS ha recopilado una serie de tiendas en las que se puede conseguir una rebaja en esos aparatos. Y hemos decidido compartirlos contigo por si descubres alguno que se adapte a tus necesidades.

El Corte Inglés

Las ofertas de Super Electro 3 traen consigo descuentos del 15% extra en diversos productos electrónicos, además de la posibilidad de financiar las compras en 12 meses y sin intereses. Esta promoción, que comenzó el lunes 19 y tendrá vigencia hasta este miércoles 21 de agosto, incluye descuentos en telefonía, dispositivos para reproducir imagen y sonido, informática y artículos para realizar e imprimir fotografías. Los envíos de las compras superiores a 50 euros son gratuitos, aunque también se puede mandar a cualquier centro o punto de recogida y pasar a por el paquete en horario comercial sin ningún coste adicional.

Cupón descuento El Corte Inglés del 15% extra con las Super Electro 3

Fnac

En esta tienda se puede encontrar casi cualquier artículo electrónico, desde libros electrónicos hasta electrodomésticos o juguetes. Desde hace unas semanas, os hemos anunciado un descuento de 10 euros en videojuegos con un valor superior a 30 euros. Pero hoy también queremos darte a conocer una nueva promoción de cashback que conlleva 15 euros de regalo por cada 100 de compras. Esta oferta está activa desde el domingo 18 de agosto hasta este viernes 23, a las 10 de la mañana, y es exclusiva de su plataforma online, por lo que no se podrá encontrar en sus locales.

Oferta cashback en Fnac de 15 euros

Gearbest

En esta plataforma online existe una gran variedad de artículos electrónicos de consumo. Hasta el sábado 31 de agosto, toda la página web cuenta con un descuento del 10% si se utiliza el código promocional que encontrarás en el siguiente enlace. Pero si lo que estás buscando son accesorios para el móvil, como fundas, memorias externas, protectores o cargadores, el descuento aumenta hasta el 15%. Ninguno de las dos ofertas se pueden utilizar en las ventas de la categoría Flash, que ya cuentan con precios especiales.

Cupón descuento Gearbest del 10% en toda la web o del 15% en accesorios

eBay

Todos los productos que están en la categoría de tecnología de esta web pueden tener un 5% de descuento si antes de pagar se utiliza el código que te proponemos. Para poder aprovecharlo no es necesario hacer un pedido mínimo, pero la rebaja nunca superará los 50 euros. La oferta estará disponible hasta el domingo 1 de septiembre y, al contrario que la mayoría de las promociones que os ponemos en estos artículos, cada usuario lo puede utilizar hasta en dos compras diferentes.

Cupón descuento eBay del 5% en tecnología

AliExpress

En esta página hay una gran cantidad de objetos y dispositivos que pueden ser útiles para la vuelta a la normalidad. Sus editores han seleccionado una gran variedad de productos a los que se les pueden descontar 10 euros si la compra es mayor de 19 euros, o 5 euros en una cesta con valor de más de 10 euros. En esta recopilación hay correas para pulseras de actividad, aspiradoras, protectores de pantalla, cargadores o altavoces, entre otros.

Cupón descuento AliExpress de 5 o 10 euros en artículos seleccionados

Especial: descuentos en ordenadores

Entre todos los dispositivos que utilizamos a lo largo del día, hay uno que es el rey de la vuelta al cole: el ordenador. La potencia que tienen estos aparatos sustituye a los smartphones en las tareas que requieren más precisión o un mayor tiempo frente a la pantalla. Los convertibles y portátiles, además de ser un elemento indispensable en el trabajo, están cada vez más presentes en las aulas de los colegios, y es por eso que las ofertas de estos últimos días de agosto también se centran en que gastemos un poco menos en su compra.

HP

Esta marca ofrece, en exclusiva y hasta el jueves 22 de agosto, un descuento del 25% en los ocho dispositivos de su serie ENVY. Si entre ellos encontramos lo que buscamos, también se puede echar un vistazo a los dispositivos seleccionados, a los que se les puede aplicar una rebaja del 21% si se utiliza el código correspondiente. Las características y los precios de los portátiles a los que se les puede bajar el precio hace que sea muy fácil que encuentres uno que se adapte a tus necesidades laborales, de ocio o estudiantiles.

Cupón descuento exclusivo HP del 25% en modelos ENVY y 21% en otros

Lenovo

Las ofertas de la vuelta al cole de esta marca tienen fecha de caducidad. En concreto, tan solo hay 72 horas para aprovechar uno de los mejores descuentos que ofrecen. Este jueves 22 de agosto termina la oportunidad para aprovechar una rebaja del 28% en el portátil IdeaPad S340, cuyo precio se queda en 399 euros en lugar de 549. Te aconsejamos que estés atento a esta página, porque parece que cada 72 horas, los modelos y productos promocionados cambiarán. Seguro que entre ellos encuentras uno que te guste. No olvides utilizar el código antes de terminar la compra para obtener el mejor precio.

Cupón descuento Lenovo del 28% en portátiles seleccionados cada 72 horas

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.