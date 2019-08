Grandes descuentos en moda, tecnología y ocio de la semana

Los días de verano son para hacer cosas diferentes, descansar y desconectar de la rutina en la que nos vemos inmersa el resto del año. Desgraciadamente, lo bueno nunca es eterno, ya hemos pasado el ecuador del verano y dentro de poco tendremos que volver a la realidad. De acuerdo a una encuesta publicada por Adecco, el 37% de los trabajadores españoles sufrirán el síndrome posvacacional. Esta desazón se puede evitar si se aumenta poco a poco la actividad y según los expertos, si nos concedemos pequeñas recompensas que nos animen a afrontar los próximos días.

En EL PAÍS Escaparate queremos ayudarte a encontrar pequeños placeres y premios que te ayuden a mentalizarte para la vuelta. Para ello, hemos querido recopilar una serie de descuentos que te permitirán comprar productos tecnológicos al mejor precio, ropa con la que llegar a la oficina luciendo moreno o planes de ocio con los que disfrutar en los últimos coletazos del verano.

Ropa nueva para volver a la oficina y al gimnasio

Las rebajas están a punto de acabar, pero aún es posible encontrar algunas prendas con grandes descuentos entre los percheros. Si aún no has tenido tiempo de disfrutar de las ofertas en ropa o has decidido que quieres llegar a la oficina con un nuevo look estás de suerte. Hemos encontrado algunas promociones en la página de Descuentos EL PAÍS que te harán ahorrar hasta un 40% sobre el precio original.

Converse

Es muy probable que en lo que llevamos de verano hayas visto no una, sino decenas de jóvenes con zapatillas de esta marca. Las de tela blanca son las más lucidas en esta estación del año, pero no dejan de ser un calzado cómodo y práctico durante resto del año. Hacerse con un par de cara a la vuelta al colegio o la oficina es un poco más barato esta semana gracias al 40% de descuento que la tienda online ofrece en una selección de productos. Echa un vistazo a los modelos seleccionados y hazte con unas desde 24 euros.

Cupón descuento Converse del 40% en modelos seleccionados

La Tostadora

Si estás cansado de llevar los mismos estampados y frases en la camiseta que el resto de tus compañeros esta tienda online te propone dos soluciones. La primera, es que elijas uno de los más de mil diseños existentes relacionados con tus películas, libros, series o decoraciones favoritas. La otra, es que crees tu propio diseño para que ellos los preparen en la prenda que quieras. Hasta este domingo, 18 de agosto, los pedidos que hagas en este comercio electrónico son un 15% más económicos gracias al descuento exclusivo que hemos preparado para ti.

Cupón descuento exclusivo La Tostadora del 15% en todo

MyProtein

Más de un mes de vacaciones han conseguido que cerveza a cerveza, tinto de verano tras tinto de verano y con unas tapitas de por medio hayan arruinado la operación bikini. La vuelta a la rutina también llega con el retorno al gimnasio. Aunque la idea puede parecer poco apetecible, esta tienda nos ofrece un poco de ayuda con sus suplementos deportivos y con una variedad de mallas, camisetas, cortavientos y mochilas con las que llegar al entrenamiento más cómodo que nunca. El domingo, 18 de agosto, se terminará la promoción que permite ahorrar un 35% tanto en suplementos como en ropa de esta marca.

Cupón descuento MyProtein del 35% en ropa y suplementos

Un buen plan siempre es una buena recompensa

Recompensarnos estos últimos días de verano para llegar con energía y buen humor a la rutina es una buena opción para evitar la tristeza momentánea que produce la vuelta al trabajo. Hemos pensado en una serie de actividades que además de generar bienestar, permitirán que tu bolsillo no se resienta. Entre ellas podemos encontrar viajes en barco, cenas románticas, circuitos de spa, paseos en moto o en el parque con nuestras mascotas. Lo bueno es que todas ellas llegan con descuentos.

Groupon

Para desconectar podemos hacer pequeñas escapadas, recibir algún tratamiento de belleza, ir a comer a un buen restaurante o soltar adrenalina con alguna actividad extrema. Sea como fuere, en esta plataforma es posible que encontremos la opción que más se adapte a nuestros gustos y necesidades. Además, gracias al código promocional que encontrarás a continuación, podrás ahorrar un 20% en cualquiera de las actividades que reserves. La única condición es que tramites el pago antes del domingo, 18 de agosto.

Cupón descuento exclusivo Groupon del 20% en toda la web

eCooltra

La movilidad ha cambiado en las grandes ciudades. Cada vez es más fácil encontrar transportes alternativos y compartidos, que se pueden utilizar para sustituir al coche o para hacer turismo por la ciudad. Si aún no has tenido oportunidad de probar las motos eléctricas de esta marca, obtendrás 20 euros totalmente gratuitos para hacerlo si al registrarte en la aplicación utilizas el código que encontrarás a continuación. Desgraciadamente, esta oferta tan solo es válido para nuevos clientes y no para quienes habitualmente utilizamos este vehículo.

Cupón descuento exclusivo eCooltra de 20€ gratis

Zooplus

Cuidar de nuestras mascotas puede ser tan reconfortante y relajante como cuidarnos a nosotros mismos. Sacar a pasear al perro y jugar con él durante horas, o comprar juguetes nuevos para tu gato y hacerles saltar hasta que se cansen puede ser una forma de cargar las pilas de cara a la vuelta a la oficina. Ahora, los nuevos clientes que hagan una compra en esta tienda podrán disfrutar de un descuento del 10% para comprar accesorios, comida y cualquier artículo de cuidado de mascotas; y los que ya la conozcan podrán ahorrar un 6% con el segundo código que encontrarán al entrar en este enlace.

Cupón descuento Zooplus del 10% en tu compra online

Empezar a trabajar o estudiar con descuentos en electrónica

Una vez que ya nos hemos hecho a la idea de que dentro de poco se nos acaba lo de remolonear, toca hacer un repaso a las cosas que vamos a necesitar en septiembre. Uno de los artículos más demandados en esta época son los aparatos electrónicos como ordenadores, tabletas, móviles o gadgets deportivos como relojes o pulsómetros. Para que el gasto en estos productos sea un poco menor, hemos seleccionado una serie de marcas en las que podrás ahorrar esta semana si se utiliza antes de realizar el pago correspondiente.

HP

Uno de los aparatos electrónicos más utilizados en los hogares son los ordenadores. Las prestaciones de estos dispositivos se quedan obsoletas con el paso del tiempo. Aunque hay a quien esto no le asusta y se convierte en un manitas capaz de aumentar memorias y otros componentes, para la mayoría de nosotros es más fácil comprar un nuevo portátil. Para ello, y de cara a septiembre, esta marca ofrece descuentos del 21% en una selección de productos con prestaciones y capacidades que se adaptan a cualquier necesidad.

Cupón descuento HP en tóner o en ordenadores de entre el 21% y el 25%

AliExpress Plaza

En esta plataforma se puede encontrar casi cualquier dispositivo que necesitemos para hacer el día a día en casa más fácil: aspiradoras inteligentes, robots de cocina, sistemas de climatización y calefacción y electrónica de consumo. Cualquier pedido en este comercio que supere los 5 euros será bonificado con un descuento de 4 euros si al tramitar el pago se incluye el código que encontrarás a continuación.

Cupón descuento exclusivo AliExpress Plaza de 4€

eBay

Los móviles, cámaras, wearables, ordenadores, aparatos para el hogar o de gaming también han encontrado un espacio en esta tienda. Toda una selección de productos de esta categoría cuenta con un descuento del 10% hasta el domingo 18 de agosto y, sin gastos mínimos. El código que te presentamos tan solo se puede utilizar una vez y como máximo descontará 50 euros de tu carrito.

Cupón descuento eBay del 10% en una selección de productos

