La divertida reacción de Kate Middleton ante la última travesura de Carlota de Cambridge

La princesa Carlota, de solo cuatro años, se ha convertido en la protagonista de la regata solidaria The King's Cup celebrada el jueves en Cowes, Inglaterra, donde los duques de Cambridge competían para recaudar fondos. Una vez terminada la carrera, en la que los equipos de Guillermo de Inglaterra y de Kate Middleton quedaron en tercer y séptimo lugar, respectivamente, y antes de la entrega de premios, la duquesa de Cambridge se ha reunido con sus hijos Jorge y Carlota.

En un momento, la duquesa instó a la princesa Carlota a saludar a los asistentes y la pequeña no dudó en hacerlo sacando la lengua, una travesura que provocó la risa de la propia Kate Middleton. El vídeo no ha tardado en hacerse viral por las redes sociales, donde la mayoría de los usuarios han aplaudido la reacción de la duquesa de Cambridge. "Me encanta la reacción de Kate", comentó uno, mientras que otro escribió: "¡Kate me sorprende, ha actuado de manera muy natural”. También hubo halagos al comportamiento de la pequeña: "Ella tiene el sentido del humor de sus padres y su abuela Diana". "El príncipe Jorge lo hizo antes... el próximo será el príncipe Luis", agregó otro en referencia a los hermanos de Carlota de Cambridge.

Los hijos de los duques de Cambridge siguieron atentamente la regata en la que participaban sus padres desde una embarcación designada para los familiares. Acompañados por sus abuelos maternos, Michael y Carole Middleton, el príncipe Jorge y la princesa Carlota —el príncipe Luis, de solo un año no estaba— no se perdieron esta cita tan importante en la agenda de sus progenitores.

Como cada año, la celebración de la regata tiene como propósito recaudar fondos para las organizaciones de las que los duques de Cambridge son embajadores. Guillermo competía con Child Bereavement UK, una organización que apoya a familias que han perdido a un niño a una edad temprana. Y Middleton estaba en el barco de The Royal Foundation, la fundación de los duques de Cambridge de la que también formaban parte Meghan Markle y el príncipe Enrique hasta el pasado julio, cuando lanzaron la suya propia.